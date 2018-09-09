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    40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо


    3.3
    Голосов: 12
    09.09.2018 20:10
    За этим нужна была игра с «Кайратом»?

    О матче «Зенита» и «Кайрата» стало известно только шесть дней назад. Потом стало понятно, что на приезд Андрея Аршавина в родной Санкт-Петербург наложат и представление новичка Маркизио. Два события совместили просто. Презентацию Маркизио поставили за 20 минут до начала матча, но в итоге даже задержали. На самом матче присутствовали 40122 зрителя, а итальянца приветствовала только меньшая часть из них. К его появлению вообще никак не подготовились.

    Аршавин приехал в Санкт-Петербург. Кажется, что это важно и громко, но особого впечатления не произвело. В первом тайме его наличие на поле вообще не ощущалось. Кажется, что этот матч выглядел бы точно так же, если бы Аршавин не приехал. Фанаты включились только на 43-й минуте, зарядили кричалки и похлопали. Под этот шум судья давал свисток на перерыв, а на второй тайм Аршавин вообще вышел самым первым и под бурные аплодисменты. Никаких красочных перфомансов болельщики «Зенита» не сделали, но на подготовку было слишком мало времени.

    Зато повесили маленький баннер «Андрей, давай к нам». Во втором тайме Андрея приветствовали чаще и даже радовались, когда он бежал в атаку.

    Наш корреспондент Денис Лапшин был на игре в Санкт-Петербурге и поделился собственными впечатлениями о матче.

    В первую очередь, хочется, конечно, затронуть тему матча с Аршавиным. Это всего лишь второй раз, когда Андрей выходит на поле в матче против родной команды (первый был, когда он недолгое время выступал за «Кубань», которая сейчас не то скончалась, не то переродилась), однако на матче создавалось впечатление, что подобные встречи происходят регулярно, и уж точно эта будет не последней. Пара зарядов, скромный плакат «Андрей, давай к нам» и немного шума от обычных болельщиков, когда Аршавин касался мяча.

    Встреча Маркизио была своеобразной. На презентацию успели не все, но когда Клаудио вышел на поле на 83 минуте, шумел весь стадион, впервые напомнив самого себя, к примеру, недельной давности во время встречи со «Спартаком». С одной стороны, есть ощущение, что презентация могла быть более громкой, с другой стороны, Маркизио — не Криштиану Роналду, и подобной презентации вообще могло бы и не быть, если бы не подвернулся этот случайный товарняк с «Кайратом».

    Игра сама по себе была довольно скучной. Игрокам атаки «Зенита» немного не хватало сыгранности и мастерства, ибо из основного набора игроков, которых мы в последние месяцы видим в команде Сергея Семака, на поле оказался лишь одинокий Себастьян Дриусси, оставшийся без своего лучшего друга Лео Паредеса, который в настоящее время тренируется со сборной Аргентины. Болельщики тоже немного заскучали и начали свои традиционные активности: зажигание фонариков и запуск «волны».

    В общем и целом, наши ожидания — наши проблемы. На 100 процентов они оправдались, наверное, только у Сергея Семака, который получил хорошую возможность проверить в деле свою молодeжь и, скорее всего, остался доволен, потому что каких-то глобальных косяков не было, победа одержана, значит, причин для грусти нет.

    Не все фанаты после матча остались довольны.

    Матч завершился минимальной победой «Зенита» и по игре слабо напоминал товарищеский. Но реакция фанатов на двух звезд как-то не впечатлила.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», Денис Лапшин
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 12
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 сентября 2018, 18:41

      Аршавин на всех клал, кладёт и будет класть. Он не считает людьми никого, кроме себя, даже тех, кто его гением считает и усираются жопу ему лизать. Раз напрягся, прославился и теперь на этом спекулирует.

      0
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 10 сентября 2018, 14:10

      Аршавин....как игрок блистал в своё время(эпизодически),как человек-полное Г...!

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 10 сентября 2018, 13:20

      В СМИ у Зенита всё плохо, как обычно. Но это проблемы не Зенита и его болельщиков. У них всё путём.

      2
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 10 сентября 2018, 10:09

      1. Уж не знаю, чего ждал автор от матча, но уж воистину - Ваши ожидания, Александр, это Ваши проблемы. Видимо, нужно было собрать все 64 тысячи непрерывно скандирующего виража, чтобы Вас впечатлить, а статья была не такой унылый? То, что здесь выдаётся за факты, по большей части - оценочные суждения, которые априори не могут быть объективны.
      40122 зрителя - такую аудиторию не каждая топ-сборная на товарищеский матч способна собрать, и не каждый клуб - на официальную игру.
      2. "За этим нужна была игра...", "наш корреспондент был на матчи", "в материале приведены только те факты, которые он и увидел" (последние два взяты из комментария). Особенно "за этим", Карл?! Любой учитель русского языка убил бы за такое. Предвижу раздражение в ответ на замечания, но для человека, назвавшимся журналистом, такие вещи недопустимы (или я не прав?).

      7
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > Gerecht165 10 сентября 2018, 13:24

      просто билеты были бесплатные!

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 10 сентября 2018, 09:47

      Аршавин звезда казахов они его пусть и приветсвуют

      -3
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 10 сентября 2018, 08:38

      Автора в топку за вранье! Был вчера на этом матче, фанатов было маловато, но включились с первой минуты игры, а не как указал автор с 43-й...

      9
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 10 сентября 2018, 07:25

      Время покажет.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 сентября 2018, 06:58

      маркизио еще не знают а аршавина уже подзабыли поэтому какие тут авации

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 10 сентября 2018, 02:07

      Аршавина еще не забыли, а вот кто такой этот Маркизио...?

      1
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      Рейтинг: +7878

      Томик 9 сентября 2018, 23:04

      Встретили слабо? Так а кто такой Маркизио? Про него 90% узнало только сейчас. Покажет уровень - будут активнее встречать.

      4
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