Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • 40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

О матче «Зенита» и «Кайрата» стало известно только шесть дней назад. Потом стало понятно, что на приезд Андрея Аршавина в родной Санкт-Петербург наложат и представление новичка Маркизио. Два события совместили просто. Презентацию Маркизио поставили за 20 минут до начала матча, но в итоге даже задержали. На самом матче присутствовали 40122 зрителя, а итальянца приветствовала только меньшая часть из них. К его появлению вообще никак не подготовились.

Аршавин приехал в Санкт-Петербург. Кажется, что это важно и громко, но особого впечатления не произвело. В первом тайме его наличие на поле вообще не ощущалось. Кажется, что этот матч выглядел бы точно так же, если бы Аршавин не приехал. Фанаты включились только на 43-й минуте, зарядили кричалки и похлопали. Под этот шум судья давал свисток на перерыв, а на второй тайм Аршавин вообще вышел самым первым и под бурные аплодисменты. Никаких красочных перфомансов болельщики «Зенита» не сделали, но на подготовку было слишком мало времени.

Зато повесили маленький баннер «Андрей, давай к нам». Во втором тайме Андрея приветствовали чаще и даже радовались, когда он бежал в атаку.

Наш корреспондент Денис Лапшин был на игре в Санкт-Петербурге и поделился собственными впечатлениями о матче.

В первую очередь, хочется, конечно, затронуть тему матча с Аршавиным. Это всего лишь второй раз, когда Андрей выходит на поле в матче против родной команды (первый был, когда он недолгое время выступал за «Кубань», которая сейчас не то скончалась, не то переродилась), однако на матче создавалось впечатление, что подобные встречи происходят регулярно, и уж точно эта будет не последней. Пара зарядов, скромный плакат «Андрей, давай к нам» и немного шума от обычных болельщиков, когда Аршавин касался мяча.

Встреча Маркизио была своеобразной. На презентацию успели не все, но когда Клаудио вышел на поле на 83 минуте, шумел весь стадион, впервые напомнив самого себя, к примеру, недельной давности во время встречи со «Спартаком». С одной стороны, есть ощущение, что презентация могла быть более громкой, с другой стороны, Маркизио — не Криштиану Роналду, и подобной презентации вообще могло бы и не быть, если бы не подвернулся этот случайный товарняк с «Кайратом».

Игра сама по себе была довольно скучной. Игрокам атаки «Зенита» немного не хватало сыгранности и мастерства, ибо из основного набора игроков, которых мы в последние месяцы видим в команде Сергея Семака, на поле оказался лишь одинокий Себастьян Дриусси, оставшийся без своего лучшего друга Лео Паредеса, который в настоящее время тренируется со сборной Аргентины. Болельщики тоже немного заскучали и начали свои традиционные активности: зажигание фонариков и запуск «волны».

В общем и целом, наши ожидания — наши проблемы. На 100 процентов они оправдались, наверное, только у Сергея Семака, который получил хорошую возможность проверить в деле свою молодeжь и, скорее всего, остался доволен, потому что каких-то глобальных косяков не было, победа одержана, значит, причин для грусти нет.

Не все фанаты после матча остались довольны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Матч завершился минимальной победой «Зенита» и по игре слабо напоминал товарищеский. Но реакция фанатов на двух звезд как-то не впечатлила.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Аршавин Андрей Маркизио Клаудио
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jet andy
1536518754
Обычный тов матч и нормальная презентация. Автор, а ты чего хотел? Перфоманс на такие игры не делается. Статья просто "высосана из пальца".
Ответить
BRO_football
1536518789
Чего-то прям крутого от Аршавина и Маркизио ожидали только журналисты, простые болельщики на трибунах и за экранами телевизоров плевать на них хотели. Ну многие знают Аршавина, ну приехал он в Санкт-Петербург поиграть, дальше что? Посмотрели на него, похлопали и хватит на этом. А про Маркизио я вообще молчу. Кто это такой вообще? Уверен, большинство болельщиков до прихода в Зенит, о нём ничего не знали. Ну, хотя бы вывод правильный сделали, про то, что ваши ожидания - это ваши проблемы
Ответить
kupryaev
1536521377
Автор мог бы ничего и не писать..началось все с того,что всех в заголовке уже фанатами назвали....представляешь для многих это оскорбительно на самом деле))вся статья банально пропитана привитой неприязнью к конкретному игроку и сводится к фразе сказанной провокатору -депутату,но раздутую до космического масштаба электоратом таких вот депутатов...детский сад,кол вам аффтор!
Ответить
Томик
1536523493
Встретили слабо? Так а кто такой Маркизио? Про него 90% узнало только сейчас. Покажет уровень - будут активнее встречать.
Ответить
TUMS
1536534444
Аршавина еще не забыли, а вот кто такой этот Маркизио...?
Ответить
Артурка32
1536557913
Автора в топку за вранье! Был вчера на этом матче, фанатов было маловато, но включились с первой минуты игры, а не как указал автор с 43-й...
Ответить
vodomut
1536562058
Аршавин звезда казахов они его пусть и приветсвуют
Ответить
Gerecht165
1536563351
1. Уж не знаю, чего ждал автор от матча, но уж воистину - Ваши ожидания, Александр, это Ваши проблемы. Видимо, нужно было собрать все 64 тысячи непрерывно скандирующего виража, чтобы Вас впечатлить, а статья была не такой унылый? То, что здесь выдаётся за факты, по большей части - оценочные суждения, которые априори не могут быть объективны. 40122 зрителя - такую аудиторию не каждая топ-сборная на товарищеский матч способна собрать, и не каждый клуб - на официальную игру. 2. "За этим нужна была игра...", "наш корреспондент был на матчи", "в материале приведены только те факты, которые он и увидел" (последние два взяты из комментария). Особенно "за этим", Карл?! Любой учитель русского языка убил бы за такое. Предвижу раздражение в ответ на замечания, но для человека, назвавшимся журналистом, такие вещи недопустимы (или я не прав?).
Ответить
ДВС
1536574842
В СМИ у Зенита всё плохо, как обычно. Но это проблемы не Зенита и его болельщиков. У них всё путём.
Ответить
Flame2045
1536577850
Аршавин....как игрок блистал в своё время(эпизодически),как человек-полное Г...!
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
6
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
Вчера, 20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
Вчера, 19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
Вчера, 19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 18:58
9
Семин двумя словами описал Слуцкого
Вчера, 18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
Вчера, 17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
Вчера, 17:35
5
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
Вчера, 17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
Вчера, 16:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+