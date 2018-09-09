40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

О матче «Зенита» и «Кайрата» стало известно только шесть дней назад. Потом стало понятно, что на приезд Андрея Аршавина в родной Санкт-Петербург наложат и представление новичка Маркизио. Два события совместили просто. Презентацию Маркизио поставили за 20 минут до начала матча, но в итоге даже задержали. На самом матче присутствовали 40122 зрителя, а итальянца приветствовала только меньшая часть из них. К его появлению вообще никак не подготовились.

Аршавин приехал в Санкт-Петербург. Кажется, что это важно и громко, но особого впечатления не произвело. В первом тайме его наличие на поле вообще не ощущалось. Кажется, что этот матч выглядел бы точно так же, если бы Аршавин не приехал. Фанаты включились только на 43-й минуте, зарядили кричалки и похлопали. Под этот шум судья давал свисток на перерыв, а на второй тайм Аршавин вообще вышел самым первым и под бурные аплодисменты. Никаких красочных перфомансов болельщики «Зенита» не сделали, но на подготовку было слишком мало времени.

Зато повесили маленький баннер «Андрей, давай к нам». Во втором тайме Андрея приветствовали чаще и даже радовались, когда он бежал в атаку.

Наш корреспондент Денис Лапшин был на игре в Санкт-Петербурге и поделился собственными впечатлениями о матче.

В первую очередь, хочется, конечно, затронуть тему матча с Аршавиным. Это всего лишь второй раз, когда Андрей выходит на поле в матче против родной команды (первый был, когда он недолгое время выступал за «Кубань», которая сейчас не то скончалась, не то переродилась), однако на матче создавалось впечатление, что подобные встречи происходят регулярно, и уж точно эта будет не последней. Пара зарядов, скромный плакат «Андрей, давай к нам» и немного шума от обычных болельщиков, когда Аршавин касался мяча. Встреча Маркизио была своеобразной. На презентацию успели не все, но когда Клаудио вышел на поле на 83 минуте, шумел весь стадион, впервые напомнив самого себя, к примеру, недельной давности во время встречи со «Спартаком». С одной стороны, есть ощущение, что презентация могла быть более громкой, с другой стороны, Маркизио — не Криштиану Роналду, и подобной презентации вообще могло бы и не быть, если бы не подвернулся этот случайный товарняк с «Кайратом». Игра сама по себе была довольно скучной. Игрокам атаки «Зенита» немного не хватало сыгранности и мастерства, ибо из основного набора игроков, которых мы в последние месяцы видим в команде Сергея Семака, на поле оказался лишь одинокий Себастьян Дриусси, оставшийся без своего лучшего друга Лео Паредеса, который в настоящее время тренируется со сборной Аргентины. Болельщики тоже немного заскучали и начали свои традиционные активности: зажигание фонариков и запуск «волны». В общем и целом, наши ожидания — наши проблемы. На 100 процентов они оправдались, наверное, только у Сергея Семака, который получил хорошую возможность проверить в деле свою молодeжь и, скорее всего, остался доволен, потому что каких-то глобальных косяков не было, победа одержана, значит, причин для грусти нет.

Не все фанаты после матча остались довольны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Матч завершился минимальной победой «Зенита» и по игре слабо напоминал товарищеский. Но реакция фанатов на двух звезд как-то не впечатлила.