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Клаудио Маркизио
Клаудио Маркизио
Завершил карьеру
19 января 1986 (40), Турин
#10 | Полузащитник
179 см | 76 кг
Италия
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Публикации
«Зенит» не пригласил вице-чемпиона Европы на матч легенд
2025.05.06 18:14
Фото
Сборная звезд, приехавших в РПЛ после 30 лет
2024.09.27 11:02
5
Капелло считает Маркизио одним из лучших итальянцев, игравших в РПЛ
2023.02.03 12:35
5
Маркизио раскритиковал «Ювентус» и призвал уволить Аллегри. У клуба 1 победа в 8 матчах
2022.09.19 20:39
Орлов – о Маркизио: «В «Зените» мне пообещали больше не приглашать сбитых летчиков. Это удел провинциальных команд»
2022.05.13 17:00
12
Видео
«Зенит» показал встречу Дзюбы и Маркизио в Турине
2021.11.02 16:32
15
«Следующий пункт назначения – Турин». Погба пообщался в инстаграме с Маркизио
2021.06.10 00:42
1
Экс-полузащитник «Зенита» Маркизио заболел коронавирусом
2021.05.03 20:40
Маркизио опроверг информацию о планах баллотироваться в мэры Турина
2021.03.05 13:19
La Stampa: Маркизио может стать мэром Турина
2021.03.04 18:27
Арман Траоре: «Маркизио выкуривал по четыре пачки в день»
2021.01.22 21:51
6
Маркизио призвал Погба перейти в «Ювентус»
2020.11.17 13:30
5
Маркизио: «В Италии пишут, что «Зенит» по сравнению с «Лацио» находится в хорошей форме»
2020.11.04 16:10
5
Фото
Маркизио выложил фото из Турина с подписью «В ожидании Суареса»
2020.09.03 00:53
2
Маркизио: «Я перешел в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»
2020.06.03 00:18
8
Фото
«Вы не чувствуете себя дерьмом?» Маркизио обратился к игнорирующим карантин
2020.03.10 10:35
10
Маркизио: «Они направили оружие нам в лицо. Это было тяжело. Слава богу, детей не было дома»
2019.10.31 13:46
4
Маркизио – об ограблении: «Всем благодарность за сочувствие. Если вы направляете пистолет на лицо женщине, вы дурак»
2019.10.30 22:10
ANSA: на Маркизио и его жену напали грабители с пистолетами и отвертками. Футболист отдал им драгоценности
2019.10.30 14:20
11
Фото
«Всегда поражает чистота улиц в России». Маркизио прогулялся по Москве
2019.10.17 17:56
47
Маркизио – о тренерской карьере: «Я ничего не исключаю»
2019.10.14 09:23
Медведев: «Маркизио приехал в «Зенит» играть – а не мог. Это благородный человек, итальянский дон»
2019.10.04 17:23
6
Фото
«Зенит»: «Благодарим Маркизио за вклад в чемпионство»
2019.10.03 17:52
5
Маркизио: «У меня было много предложений, но я не мог их принять. Чувствовал, что не потяну»
2019.10.03 16:56
3
Видео
Маркизио объявил о завершении карьеры
2019.10.03 16:45
4
La Gazzetta dello Sport: Маркизио объявит о завершении карьеры
2019.10.02 13:31
4
Маркизио созвал на 3 октября пресс-конференцию, где объявит о своем будущем
2019.10.01 19:15
Журналист Педрози: «Монако», «Рейнджерс» и «Фламенго» интересуются Маркизио
2019.09.10 13:14
Маркизио: «Счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок»
2019.09.06 12:58
4
SportMediaset: Маркизио согласовал условия соглашения с «Монако»
2019.09.05 16:30
7
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