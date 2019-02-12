Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Чемпионат Европы 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Олимпиада 2008 Италия. Серия А 2007/2008