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Клаудио Маркизио
Статистика
Клаудио Маркизио - статистика
Завершил карьеру
19 января 1986 (40), Турин
#10 | Полузащитник
179 см | 76 кг
Италия
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Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Олимпиада 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче
1 : 0
12.02.2019
Зенит
85' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Славия
2 : 0
13.12.2018
Зенит
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Зенит
1 : 0
29.11.2018
Копенгаген
74' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Бордо
1 : 1
08.11.2018
Зенит
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Зенит
2 : 1
25.10.2018
Бордо
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Копенгаген
1 : 1
20.09.2018
Зенит
58' - 90'
90'
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