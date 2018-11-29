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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Копенгаген
Зенит - Копенгаген: обзор матча 29 ноября 2018
Зенит
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
59'
Р. Мак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Копенгаген
Желтая карточка
М. Оздоев
89'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Эрнани
88'
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Ерохин
74'
73'
Желтая карточка
Зека
Желтая карточка
А. Ерохин
67'
63'
Желтая карточка
Р. Сков
60'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
К. Хольс
Замена
А. Заболотный
️️️️
С. Дриусси
60'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мак
Пас отдал
Д. Кузяев
59'
54'
Замена
С. Папаяннопулос
️️️️
Д. Вавро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
23
Эрнани
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Зека
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Лунев
20
Иванович
32
Мевля
22
Анюков
5
Паредес
23
Эрнани
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
4-2-1-3
1
Андерсен
2
Анкерсен
3
Вавро
6
Бьелланд
19
Бенгтссон
21
Грегуш
6
Зека
24
Сков
79
Сотириу
19
Хольс
14
Н'Дойе
21
Ерохин
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Ерохин
23
Эрнани
21
Оздоев
21
Оздоев
23
Эрнани
9
Дриусси
91
Заболотный
91
Заболотный
9
Дриусси
3
Вавро
4
Папаяннопулос
4
Папаяннопулос
3
Вавро
19
Хольс
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
19
Хольс
Остались в запасе
Зенит
Копенгаген
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Зенит - Копенгаген
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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