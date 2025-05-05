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Аргентина. Примера
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Ривер Плейт
Себастьян Дриусси
€ 4,50 млн
Себастьян Дриусси
Ривер Плейт
9 февраля 1996 (30), Буэнос-Айрес
#9 | Нападающий
178 см | 77 кг
Аргентина
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Публикации
Соболев повторил достижение Дриусси и Дзюбы
2025.05.05 13:50
1
3-кратный чемпион России принес «Ривер Плейту» победу над «Бокой» в Суперкласико
2025.04.27 23:37
1
Фото
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
«Зенит» назвал Дриусси «самым русским аргентинцем в истории»
2023.02.09 22:48
1
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
2022.11.09 20:00
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
2022.09.16 22:32
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
2022.08.07 10:19
1
Экс-зенитовец возглавил гонку бомбардиров МЛС
2022.07.31 10:33
6
Фото
Экс-зенитовцы Ригони и Дриусси вновь стали одноклубниками
2022.07.29 20:39
3
Экс-игроки «Зенита» Ригони и Дриусси вновь станут одноклубниками
2022.07.26 22:51
Агент Дриусси оценил вероятность возвращения аргентинца в РПЛ
2022.07.16 14:42
Экс-зенитовец Дриусси вышел в лидеры списка бомбардиров МЛС
2022.06.26 10:15
3
Дриусси – лучший бомбардир сезона МЛС. Экс-зенитовец опережает Игуаина, Чичарито, Пато
2022.04.24 12:26
4
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
2022.02.27 10:53
Семак: «Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов. За Клаудиньо заплатили столько же»
2022.02.04 12:34
4
Дриусси – о России: «Я оказался в великой стране и вошел в историю «Зенита»
2021.09.30 18:58
7
Семак: «Не думаю, что «Зенит» существенно усилился. Вместо Лунева и Дриусси пришли Крицюк и Клаудиньо»
2021.09.14 09:44
8
Фото
Клаудиньо взял 11-й номер в «Зените». Ранее под ним играл Дриусси
2021.08.13 11:09
3
Фото
«Остин» объявил о переходе Дриусси
2021.07.29 18:49
7
«Пока, Россия! Спасибо за все». Дриусси улетел из Санкт-Петербурга
2021.07.28 17:08
2
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«Спасибо за все! Человек с большим сердцем!». Семак попрощался с Дриусси
2021.07.26 22:58
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«Мне так не писал». Кокорин отреагировал на прощание Оздоева с Дриусси
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Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените»
2021.07.26 13:58
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Sport24: Дриусси выкупит свой контракт у «Зенита» и перейдет в «Остин» из МЛС
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«Зенит»: «Дриусси может выкупить свой контракт»
2021.07.24 18:48
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