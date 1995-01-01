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    «Мне так не писал». Кокорин отреагировал на прощание Оздоева с Дриусси

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оставил в инстаграме прощальный пост по случаю ухода Себастьяна Дриусси. Он поставил совместное фото с аргентинцем и хэштег «Буду скучать по тебе, мой друг».

    «Мне так не писал», – отреагировал на пост форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, ранее выступавший в «Зените».

    • Последний матч за «Зенит» Кокорин провел в 2018 году – перед избиением 2 человек в Москве и последующим тюремным сроком.
    • Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
    • Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.

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    «Не хочу забыть ни одного человека». Дриусси попрощался с «Зенитом»

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    Источник: инстаграм Магомеда Оздоева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5976

      Fusballer 6 минут назад

      Да про Кокошу быстро забыли, как про страшный сон)))

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      Рейтинг: +1572

      Радио1000шумеров 13 минут назад

      Оздоев просто знал что Кокорин провалится в Фиорентине и не захотел марать свое светлое имя)

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