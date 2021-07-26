«Мне так не писал». Кокорин отреагировал на прощание Оздоева с Дриусси

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оставил в инстаграме прощальный пост по случаю ухода Себастьяна Дриусси. Он поставил совместное фото с аргентинцем и хэштег «Буду скучать по тебе, мой друг».

«Мне так не писал», – отреагировал на пост форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, ранее выступавший в «Зените».

Последний матч за «Зенит» Кокорин провел в 2018 году – перед избиением 2 человек в Москве и последующим тюремным сроком.

Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи . Он достанется клубу бесплатно.

. Он достанется клубу бесплатно. Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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