«Мне так не писал». Кокорин отреагировал на прощание Оздоева с Дриусси

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оставил в инстаграме прощальный пост по случаю ухода Себастьяна Дриусси. Он поставил совместное фото с аргентинцем и хэштег «Буду скучать по тебе, мой друг».
«Мне так не писал», – отреагировал на пост форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, ранее выступавший в «Зените».
- Последний матч за «Зенит» Кокорин провел в 2018 году – перед избиением 2 человек в Москве и последующим тюремным сроком.
- Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
- Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: инстаграм Магомеда Оздоева