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    «Не хочу забыть ни одного человека». Дриусси попрощался с «Зенитом»

    Нападающий Себастьян Дриусси записал прощальное видеообращение к «Зениту» и его болельщикам. Сегодня стало известно, что аргентинец выкупил свой контракт и покинул клуб из Санкт-Петербурга.

    «Дорогой «Зенит» и его болельщики!

    Во-первых, огромное спасибо вам за эти четыре года, которые мы провели вместе. Спасибо от меня и моей семьи. Петербург – потрясающий город, а «Зенит» – фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов – и они не только классные игроки, но и замечательные люди.

    Спасибо за вашу любовь! Вы и Петербург навсегда останетесь в моем сердце. И не только из-за футбола, но еще и потому, что именно здесь я узнал, каково это – стать отцом. Здесь родилась моя дочь, и это незабываемое чувство.

    И наконец огромное спасибо всему тренерскому штабу, врачам и персоналу клуба. Не хочу забыть ни одного человека, потому что все они были частью моей жизни здесь, всегда были рядом и приходили на помощь. Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе, за все турниры, в которых победили. Может быть, однажды мы встретимся вновь.

    Желаю «Зениту» большой удачи в новом сезоне, побед и титулов – и не сомневаюсь, что год для клуба будет очень успешным! Крепко обнимаю вас и очень люблю!» – сказал Дриусси в прощальном видео.

    • Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
    • Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
    • Вместе с «Зенитом» он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

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    Источник: инстаграм «Зенита»

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