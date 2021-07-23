Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Sport24: Дриусси выкупит свой контракт у «Зенита» и перейдет в «Остин» из МЛС

    Нападающий Себастьян Дриусси, договорившийся о выкупе собственного контракта с «Зенитом», продолжит карьеру в МЛС.

    По информации Sport24, 25-летний аргентинец выкупит свой контракт у «Зенита» и продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.

    • Дриусси провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
    • Клуб из Санкт-Петербурга купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта» в 2017 году.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:44
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11191

      Hektor 84 21 минуту назад

      Побег из бомжатника! На все готов лишь бы свалить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4829

      Гавроша 1 час назад

      Он же совсем недавно писал, что скоро вернется в свой гребаный ривир плей, а теперь в америку намылился?

      Зачем его отпускать бесплатно? Пусть бы в дубле попылил, раз играть не хочет!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -23

      Землякруглая 2 часа назад

      Дзюпа с азмункой хотели видеть его третьим. Но дрюсси оказался мужик.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1077

      Бывший спартаковец > Землякруглая 1 час назад

      Тебя п.е.д.р.о спросить забыли!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      Баррель мазута > Землякруглая 1 час назад

      Зато ты оказался гомиком!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +88

      Инокентий > Землякруглая 1 час назад

      А ты оказался бабой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      не сайт а фуфло 2 часа назад

      видно в зене задрочили его что бежит сломя голову

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1077

      Бывший спартаковец > не сайт а фуфло 1 час назад

      Дрочат тебя в анал!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      не сайт а фуфло 2 часа назад

      побежал с притона хахахаххаха

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      Баррель мазута > не сайт а фуфло 1 час назад

      Зато ты остался отрабатывать анусом! хахахахахаха

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7269

      Cleaner 2 часа назад

      О как сбежать из ЗЕНИТА хочет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -244

      Спартач80 2 часа назад

      Это насколько зенит убогий клубишка,что игроки свои контракты выкупают?=)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19420

      vladimir-7 3 часа назад

      "Покупатель" Дриусси компенсирует ему затраты по выкупу контракта,
      это же меньше, чем выкупать игрока, разумный ход.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +330

      Янвapь 69 3 часа назад

      Побег из гадюшника !
      Тут чел наверное готов и почку продать, только чтобы свалить из этого мордора на болотах.
      Мужественный поступок. Беги, Себастьян, беги !!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5971

      Fusballer 3 часа назад

      На Техасщину сваливает. Исполняет мечту многих россиян.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87740
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66956
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru