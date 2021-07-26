Sport24: Дриусси выкупит свой контракт у «Зенита» и перейдет в «Остин» из МЛС

Нападающий Себастьян Дриусси, договорившийся о выкупе собственного контракта с «Зенитом», продолжит карьеру в МЛС.

По информации Sport24, 25-летний аргентинец выкупит свой контракт у «Зенита» и продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.