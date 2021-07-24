Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    «Зенит»: «Дриусси может выкупить свой контракт»

    Себастьян Дриусси договорился с «Зенитом» о выкупе собственного контракта. Его соглашение должно действовать еще год.

    «Себастьян Дриусси может покинуть «Зенит».

    «Зенит» и Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт», – сообщили зенитовцы на официальном сайте.

    • Дриусси на этой неделе написал открытое письмо. Игрок может уехать в МЛС.
    • Дриусси провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
    • Клуб из Санкт-Петербурга купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта» в 2017 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:48
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -36

      Землякруглая 59 минут назад

      До чего ж игроку противна бомжарня, что сам готов контракт выкупить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9951

      Литейный4 1 час назад

      Нормально так расходимся, цивилизованно. Себастьяну удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Sancho010365 1 час назад

      Не получается у Дриусси в Зените, отпустите по людски. Получите деньги, но не опускайтесь. Тем более Зенит. То что было с Манчини нужно закончить и не возвращаться. И таких, у которых не получается в Зените много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19382

      vladimir-7 2 часа назад

      Наверно игра (деньги в МЛС) стоит свеч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3930

      TOMSON 2 часа назад

      Последний Манчинивский... Какая же провальная оказалась та трансферная компания...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4579

      Ганнибал Лектор > TOMSON 2 часа назад

      В чем провальность? В том, что купили Паредеса за 23, а потом продали за 45? И на выручку купили Азмуна, Ракицкого и Барриоса.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -316

      Аден 2 часа назад

      Дриущи на все готов, лишь бы свалить из этой СБГТшной помойки.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87638
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66926
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru