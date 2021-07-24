«Зенит»: «Дриусси может выкупить свой контракт»

Себастьян Дриусси договорился с «Зенитом» о выкупе собственного контракта. Его соглашение должно действовать еще год.
«Себастьян Дриусси может покинуть «Зенит».
«Зенит» и Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт», – сообщили зенитовцы на официальном сайте.
- Дриусси на этой неделе написал открытое письмо. Игрок может уехать в МЛС.
- Дриусси провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
- Клуб из Санкт-Петербурга купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта» в 2017 году.
Источник: официальный сайт «Зенита»