«Зенит»: «Дриусси может выкупить свой контракт»

Себастьян Дриусси договорился с «Зенитом» о выкупе собственного контракта. Его соглашение должно действовать еще год.

«Себастьян Дриусси может покинуть «Зенит».

«Зенит» и Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт», – сообщили зенитовцы на официальном сайте.