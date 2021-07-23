«Зенит» всегда будет в моем сердце». Дриусси написал открытое письмо

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси написал открытое письмо болельщикам петербургского клуба. Ранее сообщалось, что аргентинец уйдет из команды.

«Прошлым летом я действительно мог уйти из «Зенита» – «Интер Майами» предлагал клубу хорошие деньги. Если я был бы один, наверное, вообще не хотел бы уходить, но для моей семьи переезд в США был хорошей возможностью для чего-то нового. Я ни на кого не злюсь – все случается или не случается по какой-то причине.

Я остался – и почти сразу после этого получил травму колена в матче с «Динамо», пропустил почти два месяца. Этот момент – точно самый тяжелый за четыре года. Я был раздавлен. Спасибо жене и дочке, что вытащили из этого состояния. И хорошо, что глобально все обошлось и мне не пришлось делать операцию.

Теперь у меня все отлично. Нет повреждений, есть новые друзья. Футболист должен быть готов к тому, что все может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в «Зените».

И этот клуб всегда будет в моем сердце», – написал Дриусси.