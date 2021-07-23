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  • «Зенит» всегда будет в моем сердце». Дриусси написал открытое письмо

«Зенит» всегда будет в моем сердце». Дриусси написал открытое письмо

23 июля 2021, 10:05
10

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси написал открытое письмо болельщикам петербургского клуба. Ранее сообщалось, что аргентинец уйдет из команды.

«Прошлым летом я действительно мог уйти из «Зенита» – «Интер Майами» предлагал клубу хорошие деньги. Если я был бы один, наверное, вообще не хотел бы уходить, но для моей семьи переезд в США был хорошей возможностью для чего-то нового. Я ни на кого не злюсь – все случается или не случается по какой-то причине.

Я остался – и почти сразу после этого получил травму колена в матче с «Динамо», пропустил почти два месяца. Этот момент – точно самый тяжелый за четыре года. Я был раздавлен. Спасибо жене и дочке, что вытащили из этого состояния. И хорошо, что глобально все обошлось и мне не пришлось делать операцию.

Теперь у меня все отлично. Нет повреждений, есть новые друзья. Футболист должен быть готов к тому, что все может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в «Зените».

И этот клуб всегда будет в моем сердце», – написал Дриусси.

  • Дриусси провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
  • Клуб из Санкт-Петербурга купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта» в 2017 году.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (10)
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Spirit_78
1627025352
Мало того, д-мо вырубило Себу ещё и перед ЛЧ, когда он был в идеальной форме...
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житель СПб
1627028805
Удачи ему и благополучия в жизни. Да! Из США ближе до Аргентины.
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paracetamol
1627031694
Мы Себу тоже не забудем, успехов тебе, Себа!
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portero
1627032689
Хороший игрок, только Семак редко его использовал. Мог бы почаще ставить в основу....
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NewLife
1627034015
Футболист, который все время был открыт для приема мяча, такой не пропадет. Но бомжам нужнее зюбы и отстоевы.
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