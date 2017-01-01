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    «Зенит» всегда будет в моем сердце». Дриусси написал открытое письмо

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси написал открытое письмо болельщикам петербургского клуба. Ранее сообщалось, что аргентинец уйдет из команды.

    «Прошлым летом я действительно мог уйти из «Зенита» – «Интер Майами» предлагал клубу хорошие деньги. Если я был бы один, наверное, вообще не хотел бы уходить, но для моей семьи переезд в США был хорошей возможностью для чего-то нового. Я ни на кого не злюсь – все случается или не случается по какой-то причине.

    Я остался – и почти сразу после этого получил травму колена в матче с «Динамо», пропустил почти два месяца. Этот момент – точно самый тяжелый за четыре года. Я был раздавлен. Спасибо жене и дочке, что вытащили из этого состояния. И хорошо, что глобально все обошлось и мне не пришлось делать операцию.

    Теперь у меня все отлично. Нет повреждений, есть новые друзья. Футболист должен быть готов к тому, что все может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в «Зените».

    И этот клуб всегда будет в моем сердце», – написал Дриусси.

    • Дриусси провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
    • Клуб из Санкт-Петербурга купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта» в 2017 году.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:05
    Комментарии13
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      Рейтинг: -750

      СуперПАВ9 23 минуты назад

      Пошел на х*й

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      Рейтинг: +9054

      NewLife 2 часа назад

      Футболист, который все время был открыт для приема мяча, такой не пропадет. Но бомжам нужнее зюбы и отстоевы.

      0
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      Рейтинг: +817

      Сергей Каспийский > NewLife 31 минуту назад

      Посмотри какая точность паса у него, я уже не говорю сколько моментов проSSSрал, не может с 15-ти метров попасть в ворота. Дзюба забивает и он SSSрал на критиков. Выйди забей хоть один мяч.

      2
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      Рейтинг: +49408

      portero 2 часа назад

      Хороший игрок, только Семак редко его использовал. Мог бы почаще ставить в основу....

      0
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      Рейтинг: +11758

      paracetamol 3 часа назад

      Мы Себу тоже не забудем, успехов тебе, Себа!

      0
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      Рейтинг: +8261

      житель СПб 4 часа назад

      Удачи ему и благополучия в жизни. Да! Из США ближе до Аргентины.

      2
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      Рейтинг: -41

      Землякруглая 4 часа назад

      Лукавит дрюсси. Он ох как рад свалить из этого бомжеклуба.

      0
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      Рейтинг: +11758

      paracetamol > Землякруглая 3 часа назад

      По свинарнику не суди.

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      Рейтинг: +1845

      Spirit_78 4 часа назад

      Мало того, д-мо вырубило Себу ещё и перед ЛЧ, когда он был в идеальной форме...

      2
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      Рейтинг: +8261

      житель СПб > Spirit_78 4 часа назад

      Динамо, увы, всегда этим славилось. Очень надеюсь, что Химки не пойдут по этому пути - у нас с ними первый матч.

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      Рейтинг: +13282

      KLIM777 5 часов назад

      Удачи! Никогда не забуду матч с Рубином, где ты забил два мяча. Потом было безумие аргентинцев.

      Только Дриусси и Маммана внушали доверие, но увы не судьба.

      3
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      Рейтинг: +1845

      Spirit_78 > KLIM777 4 часа назад

      Ошиблись, получается, только с Ригони и Краневиттером. Паредес ушёл на повышение за бОльшие деньги, чем приходил, а Маммане просто не повезло два раза порвать кресты.

      3
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      Рейтинг: +1623

      altezzik > Spirit_78 4 часа назад

      Ригони вроде даже неплохо смотрелся, на мой взгляд...

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