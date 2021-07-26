«Зенит» объявил об уходе Дриусси. Он выкупил свой контракт

Нападающий Себастьян Дриусси покинул «Зенит».

«Аргентинский нападающий реализовал свое право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми.

Себа, мы благодарим тебя за огромный вклад в наши общие победы и желаем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все!» – написала пресс-служба клуба.