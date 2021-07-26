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    «Зенит» объявил об уходе Дриусси. Он выкупил свой контракт

    Нападающий Себастьян Дриусси покинул «Зенит».

    «Аргентинский нападающий реализовал свое право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми.

    Себа, мы благодарим тебя за огромный вклад в наши общие победы и желаем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все!» – написала пресс-служба клуба.

    • Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
    • Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
    • Вместе с «Зенитом» он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1055

      Mariner 6 минут назад

      Фуф, ещё одно днище слили... Надеюсь там нормальная сумма капнула.

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      Рейтинг: +24586

      пьяныйхоровод 23 минуты назад

      Вонючей свиноте больше всех дела до игроков Зенита .

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      Рейтинг: +12549

      Persona_non_Grata 56 минут назад

      Беги , Себа , беги !!! Понял в какое болото попал и свалил )))

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      Рейтинг: +11148

      ilichkadr 1 час назад

      Загубил Себу однозначно Семак. Манчини его брал в качестве форварда, а Семак пытался сделать Себу подмастерьем Дзюбы. Вот и получилось то, что получилось-артист-футболист.

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      Рейтинг: +6468

      Рубинище 1 час назад

      В Зените спецы селекции 80го уровня. Не отпустить в млс (майями) за 15, что бы потом отпустить за ненадобностью

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      Рейтинг: +19427

      vladimir-7 1 час назад

      Поиграл в этом ср**ом РПЛ, нашел где интереснее и ушел от сюда, высказав: е***есь сами, как и с кем хотите, Себастьян.

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      Рейтинг: +4585

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Жаль, что не сложилось. Спасибо за все, Себа!

      0
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      Рейтинг: -305

      Аден 1 час назад

      отмучался игруля. На все готов, лишь бы свалить из этой СБГТшной помойки..

      3
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      Рейтинг: +3929

      AtticusFinch 2 часа назад

      Все что в Зените заработал отдал, лишь бы свалить

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      Рейтинг: +11148

      ilichkadr > AtticusFinch 58 минут назад

      Похоже, что остался не в большом прогаре. Агенты умеют считать деньги.

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      Рейтинг: +2267

      baden69 3 часа назад

      Удачи Себе!
      Зениту грамотно заполнить место лега!

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