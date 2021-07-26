«Зенит» объявил об уходе Дриусси. Он выкупил свой контракт

Нападающий Себастьян Дриусси покинул «Зенит».
«Аргентинский нападающий реализовал свое право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми.
Себа, мы благодарим тебя за огромный вклад в наши общие победы и желаем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все!» – написала пресс-служба клуба.
- Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
- Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
- Вместе с «Зенитом» он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
Источник: официальный сайт «Зенита»