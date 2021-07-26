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«Зенит» объявил об уходе Дриусси. Он выкупил свой контракт

26 июля 2021, 17:24
22

Нападающий Себастьян Дриусси покинул «Зенит».

«Аргентинский нападающий реализовал свое право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми.

Себа, мы благодарим тебя за огромный вклад в наши общие победы и желаем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все!» – написала пресс-служба клуба.

  • Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
  • Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
  • Вместе с «Зенитом» он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (22)
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Ray Coach
1627310186
Вот это да, сбежал от нас даже сам себя выкупил. Но скорее всего денег просто новый клуб ему выписал. Как Неймар в свое время из барсы в псж умыкнул. Во дела
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JTherry
1627310560
и во сколько обошлось "папаше Дриусси" выкупить свой контракт?
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Алехсбургер.
1627310980
Жалко. И щелбан по носу больше некому пробить... И осадочек остался. Да и мать его . Итить.(
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baden69
1627312438
Удачи Себе! Зениту грамотно заполнить место лега!
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Ганнибал Лектор
1627317986
Жаль, что не сложилось. Спасибо за все, Себа!
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Mariner
1627323206
Фуф, ещё одно днище слили... Надеюсь там нормальная сумма капнула.
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ArReal
1627325557
Какой-то дебил из руководства Зенита, додумался за 150 млн купить несколько игроков аргентинской молодежки, думали новые Мессии и креспо)) а в итоге никто не заиграл!))
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portero
1627325661
Понятно что денег клуб дал, игры с налогами наверное... Семак его плохо использовал, всё время Дзюбу держал на поле, даже умирающего....
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Hektor 84
1627326386
Не захотел стать новой подружкой шлюбы вот и сбежал!!!
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zigbert
1627327665
Классного игрока упустил Зенит. Но видимо всех все устроило.
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