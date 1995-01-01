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    «Будем скучать, будь счастлив». Дзюба музыкальным видео попрощался с Дриусси

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оставил в инстаграме прощальный пост по случаю ухода из команды Себастьяна Дриусси. Россиянин подготовил музыкальное видео.

    «Удачи, амиго! Будем скучать, будь счастлив», – написал Дзюба.

    • Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
    • Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
    • Вместе с «Зенитом» он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и 2 Суперкубка страны.

    «Не хочу забыть ни одного человека». Дриусси попрощался с «Зенитом»

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    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5976

      Fusballer 4 минуты назад

      Ути, какие нежности)))) Дзюбиньо в своём репертуаре)

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