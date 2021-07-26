«Будем скучать, будь счастлив». Дзюба музыкальным видео попрощался с Дриусси

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оставил в инстаграме прощальный пост по случаю ухода из команды Себастьяна Дриусси. Россиянин подготовил музыкальное видео.
«Удачи, амиго! Будем скучать, будь счастлив», – написал Дзюба.
- Сообщалось, что Дриусси продолжит карьеру в «Остине» – команде актера Мэттью Макконахи. Он достанется клубу бесплатно.
- Аргентинец провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.
- Вместе с «Зенитом» он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и 2 Суперкубка страны.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
«Не хочу забыть ни одного человека». Дриусси попрощался с «Зенитом»
Источник: инстаграм Артема Дзюбы