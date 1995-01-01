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    МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»

    «Остин» на старте МЛС разгромил «Цинциннати». Один из голов забил бывший игрок «Зенита» Себастьян Дриусси.

    Команды впервые встретились в МЛС.

    В другой встрече «Лос-Анджелес» благодаря хет-трику Карлоса Велы крупно обыграл «Колорадо».

    США. МЛС

    Остин – Цинциннати – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Домингес, 2; 2:0 – Ринг, 14; 3:0 – Дриусси, 43; 4:0 – Домингес, 61; 5:0 – Канн, 90+3 (в свои ворота).

    Лос-Анджелес – Колорадо – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вела, 29 (с пенальти); 2:0 – Вела, 35; 3:0 – Вела, 50.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

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    Источник: Бомбардир.ру

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