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Тренер сборной США признался в домашнем насилии

4 января 2023, 14:28

Грегг Берхальтер, главный тренер сборной США, признался, что в 1991 году ударил свою нынешнюю жену. Ему тогда было 18 лет.

Берхальтер сообщил об этом, потому что на Федерацию футбола США вышел неизвестный и сообщил, что обладает информацией, способной уничтожить карьеру тренера.

Федерация проведет расследование.

  • Берхальтер готовит сборную США к домашнему чемпионату мира-2026.
  • 49-летний тренер возглавляет сборную США с 2018 года.
  • В качестве игрока Берхальтер провел за США 44 матча.

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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»
США. МЛС США Берхальтер Грегг
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