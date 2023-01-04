Тренер сборной США признался в домашнем насилии

Грегг Берхальтер, главный тренер сборной США, признался, что в 1991 году ударил свою нынешнюю жену. Ему тогда было 18 лет.
Берхальтер сообщил об этом, потому что на Федерацию футбола США вышел неизвестный и сообщил, что обладает информацией, способной уничтожить карьеру тренера.
Федерация проведет расследование.
- Берхальтер готовит сборную США к домашнему чемпионату мира-2026.
- 49-летний тренер возглавляет сборную США с 2018 года.
- В качестве игрока Берхальтер провел за США 44 матча.
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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»