Тренер сборной США признался в домашнем насилии

Грегг Берхальтер, главный тренер сборной США, признался, что в 1991 году ударил свою нынешнюю жену. Ему тогда было 18 лет.

Берхальтер сообщил об этом, потому что на Федерацию футбола США вышел неизвестный и сообщил, что обладает информацией, способной уничтожить карьеру тренера.

Федерация проведет расследование.

Берхальтер готовит сборную США к домашнему чемпионату мира-2026.

49-летний тренер возглавляет сборную США с 2018 года.

В качестве игрока Берхальтер провел за США 44 матча.

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