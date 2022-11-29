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    Грегг Берхальтер

    Тренер
    Имя Грегг
    Фамилия Берхальтер
    Команда США
    Гражданство США
    Дата рождения 1 августа 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    США 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.11.2022 США 1 : 1 Уэльс
    25.11.2022 Англия 0 : 0 США
    29.11.2022 Иран 0 : 1 США
    03.12.2022 Нидерланды 3 : 1 США
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