Сборная США уволила главного тренера после провала на домашнем Кубке Америки

Грегг Берхальтер официально покинул пост главного тренера сборной США.
Его уволили после провала американцев на домашнем Кубке Америки. Команда не вышла из группы с Уругваем, Панамой и Боливией.
- 50-летний Берхальтер возглавлял сборную с 2018 по 2022 год, а затем вернулся летом 2023‑го.
- Под его руководством Соединенные Штаты выиграли Золотой кубок 2021 года и два титула Лиги наций КОНКАКАФ.
- Статистика команды при этом тренере: 44 победы, 17 ничьих и 13 поражений в 74 матчах.
Источник: сайт Федерации футбола США