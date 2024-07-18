Президент Аргентины уволил замминстра спорта, призвавшего Месси извиниться

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил замминистра спорта страны Хулио Гарро. Тот ранее призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться в связи с инцидентом, произошедшим при праздновании сборной победы в Кубке Америки.
«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать.
По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины», – говорится в заявлении офиса президента Аргентины.
- Во время празднования победы в финале Кубке Америки над Колумбией (1:0) игроки сборной Аргентины спели расистскую кричалку, в которой затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.
- ФИФА проведет проверку в связи с инцидентом.
Источник: TyC Sports