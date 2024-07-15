В результате беспорядков перед финалом Кубка Америки есть пострадавшие и арестованные

Стали известны первые результаты беспорядков перед финалом Кубка Америки-2024 Аргентина – Колумбия.
По сведениям источника, правоохранительные органы задержали 12 человек. При этом отмечается, что 7 болельщиков пострадали в результате беспорядков. Им была оказана медицинская помощь.
- Финальную игру Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией перенесли на 30 минут из-за беспорядков у арены.
- Аргентина в полуфинальном поединке уверенно разобралась с Канадой (2:0).
- Колумбия сумел переиграть Уругвай Марсело Бьелсы (1:0).
Источник: Daily Mail