В результате беспорядков перед финалом Кубка Америки есть пострадавшие и арестованные

Стали известны первые результаты беспорядков перед финалом Кубка Америки-2024 Аргентина – Колумбия.

По сведениям источника, правоохранительные органы задержали 12 человек. При этом отмечается, что 7 болельщиков пострадали в результате беспорядков. Им была оказана медицинская помощь.