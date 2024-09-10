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    • Финалиссиму между Испанией и Аргентиной могут отложить на год: известна причина

    Финалиссиму между Испанией и Аргентиной могут отложить на год: известна причина

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сомневается, что Финалиссима состоится в следующем году. Ранее сообщалось, что игра между победителем Кубка Америки-2024 и чемпионом Европы-2024 сборной Испании может пройти летом 2025-го в США.

    «Не знаю, будет ли матч сыгран. Следующий год, вероятно, будет тяжелым, судя по тому, что я знаю о календаре – особенно для Испании, которая до ноября будет играть в отборе на чемпионат мира. Не думаю, что в следующем году будет возможно [проведение Финалиссимы].

    Посмотрим, будут ли [организаторы] искать свободный слот, потому что в таких случаях приходится играть между матчами, но я не представляю, как это будет. До этого еще очень далеко, и я не думаю об этом. У меня просто есть информация – посмотрим, что будет дальше», – сказал Скалони.

    Как передает Mundo Albiceleste со ссылкой на журналиста Гастона Эдула, Финалиссима может быть перенесена на март 2026 года – при этом страна и стадион проведения матча пока неизвестны.

    • В розыгырыше Финалиссимы в 2022 году Италия проиграла Аргентине (0:3).
    • В 1985 и 1993 годах турнир проводился под названием Кубок Артемио Франки – его выиграли Франция и Аргентина соответственно.

    Источник: TyC Sports

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    10.09.2024 15:11
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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1726818800
    причина проста - Испания сильна в данный момент!!! вот и боятся Аргентинцы от$0$атb
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