Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции

Полузащитник сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес объяснился за расистскую кричалку в адрес игроков сборной Франции.

«Хочу искренне извиниться за видео, размещенное на моем канале во время празднования. Песня содержит крайне оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий.

Я выступаю против дискриминации в любой форме и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы в Кубке Америки. Это видео, этот эпизод, эти слова не отражают ни моих убеждений, ни мой характер. Мне искренне жаль», – написал Фернандес.