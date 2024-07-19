Сестра президента Аргентины извинилась за высказывание вице-президента о кричалке игроков сборной

Сестра президента Аргентины Хавьера Милея Карина Милей, являющаяся генеральным секретарем его канцелярии, извинилась перед послом Франции за высказывание вице-президента страны Виктории Вильярруэль. Вильярруэль ранее отреагировала на ситуацию с расистской кричалкой, исполненной игроками сборной Аргентины.

В публикации вице-президента, в частности, были следующие слова: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за кричалку или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры».

Карина Милей встретилась с послом Франции в Буэнос-Айресе Роменом Надалем и принесла ему извинения за эти высказывания. Отмечается, что они были приняты французской стороной.

В правительстве Аргентины объяснили, что считают очень важным принести извинения, потому что Вильярруэль зашла слишком далеко в своих высказываниях.

Это также расценивается как способ снизить напряженность в отношениях с Францией в Европе. Президент Аргентины готовится к поездке в Париж для участия в открытии Олимпийских игр на следующей неделе. Ожидается, что во французской столице Хавьер Милей проведет официальную встречу со своим коллегой Эммануэлем Макроном, которая откладывалась с июня прошлого года.