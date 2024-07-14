Месси сказал, чего ждет от Ди Марии в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о последнем матчем Анхеля Ди Марии за национальную команду – предстоящем финале Кубка Америки.

«Лапша [прозвище Ди Марии] все твердо решил, и ничто его не поколеблет. Было бы прекрасно, если бы он забил еще один гол в финале, как делал во всех своих последних финалах», – сказал Месси.

Также капитан аргентинской команды высказал уверенность в игре вратаря сборной Эмилиано Мартинеса на случай, если финал закончится серией пенальти: «Ты знаешь, что он отразит один или два удара, и это большое преимущество».