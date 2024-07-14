Месси сказал, чего ждет от Ди Марии в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о последнем матчем Анхеля Ди Марии за национальную команду – предстоящем финале Кубка Америки.
«Лапша [прозвище Ди Марии] все твердо решил, и ничто его не поколеблет. Было бы прекрасно, если бы он забил еще один гол в финале, как делал во всех своих последних финалах», – сказал Месси.
Также капитан аргентинской команды высказал уверенность в игре вратаря сборной Эмилиано Мартинеса на случай, если финал закончится серией пенальти: «Ты знаешь, что он отразит один или два удара, и это большое преимущество».
- В 2021 году Ди Мария в финале Кубка Америки забил победный мяч в ворота Бразилии. В декабре 2022 года в финале чемпионата мира в Катаре он забил в ворота сборной Франции.
- Сборная Аргентины сыграет в финале Кубка Америки-2024 против Колумбии. Матч начнется 15 июля в 03:00 по московскому времени.
- Ранее стало известно, что этот матч станет для 36-летнего Ди Марии последним в составе сборной Аргентины.
- По данным A Bola, Ди Мария после Кубка Америки продлит еще на сезон контракт с «Бенфикой».
Источник: Olé