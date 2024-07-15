Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия отложен из-за беспорядков

Старт финального поединка Кубка Америки-2024 Аргентина – Колумбия перенесен.
По сведениям СМИ, такое решение принято из-за болельщиков, которые остались без билетов. Фанаты попытались силой попасть на арену. Возник большой поток людей. Правоохранительным органам пришлось вмешаться для разрешения ситуации. Встречу перенесли на 30 минут.
- Аргентина и Колумбия сразятся в финальном поединке Кубка Америки.
- По регламенту встреча должна была состояться в 3:00 по мск на арене «Хард Рок» в Майами.
- Аргентина в полуфинальной игре обыграла Канаду (2:0). Колумбийцы оказались сильнее Уругвая (1:0).
Источник: TyC Sports