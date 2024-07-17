Девять игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса в соцсетях

Футболисты «Челси» стали отписываться от своего одноклубника Энцо Фернандеса в соцсетях.

От аргентинца на данный момент отписались девять игроков лондонской команды, семь из которых – французы. Это Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Кристофер Нкунку, Маланг Сарр, Бенуа Бадьяшиль, Лесли Угочукву и Уэсли Фофана.

Также отписались от Фернандеса бельгиец Ромео Лавиа и ивуариец Датро Фофана.