Девять игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса в соцсетях

Футболисты «Челси» стали отписываться от своего одноклубника Энцо Фернандеса в соцсетях.
От аргентинца на данный момент отписались девять игроков лондонской команды, семь из которых – французы. Это Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Кристофер Нкунку, Маланг Сарр, Бенуа Бадьяшиль, Лесли Угочукву и Уэсли Фофана.
Также отписались от Фернандеса бельгиец Ромео Лавиа и ивуариец Датро Фофана.
- Аргентинцы спели расистскую кричалку во время празднования победы в финале Кубке Америки. В ней они затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.
- Фернандес вел трансляцию видео празднования, но через некоторое время прервал ее.
Источник: «Бомбардир»