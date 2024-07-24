Тренер «Челси» высказался о расистской кричалке Энцо Фернандеса

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ситуации с аргентинским полузащитником команды Энцо Фернандесом, спевшим расистскую кричалку об игроках сборной Франции.

«Я не думаю, что за этим стоят какие-то дурные намерения, поэтому для меня все довольно просто. Игрок уже сделал заявление с извинениями.

Клуб сделал то же самое, так что добавить особо нечего, но единственное, что я могу сказать, это то, что [игроки команды] – молодые люди с добрыми намерениями. [Энцо] – хороший парень, хороший человек. У него не было никаких дурных намерений», – сказал Мареска.