Месси установил рекорд XXI века в финалах Кубка Америки

Аргентинский футболист Лионель Месси установил уникальное достижение.

Тренерский штаб сборной Аргентины включил Лионеля Месси в стартовый состав на решающий поединок Кубка Америки против Колумбии. На момент матча Лионелю 37 лет и 20 дней. Это делает самым возрастным игроком, которому удалось выйти в основном составе на финал Кубка Америки.