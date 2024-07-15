Месси установил рекорд XXI века в финалах Кубка Америки

Аргентинский футболист Лионель Месси установил уникальное достижение.
Тренерский штаб сборной Аргентины включил Лионеля Месси в стартовый состав на решающий поединок Кубка Америки против Колумбии. На момент матча Лионелю 37 лет и 20 дней. Это делает самым возрастным игроком, которому удалось выйти в основном составе на финал Кубка Америки.
- Лионель Месси на турнире в США провел 4 поединка.
- Звездному футболисту удалось отметиться 1 голом и 1 голевым пасом.
- Всего в активе аргентинца 186 поединков в майке национальной команды.
- В них игрок «Интер Майами» записал в актив 109 голов и 58 ассистов.
Источник: Opta