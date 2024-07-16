Месси прокомментировал победу в Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы национальной команды в финале Кубка Америки над Колумбией (1:0).

«Кубок Америки завершился, и первым делом хочу поблагодарить всех за поздравления. Со мной все в порядке, слава богу, и надеюсь, что скоро смогу снова выйти на поле и наслаждаться тем, что люблю больше всего.

Я очень счастлив, особенно потому, что мы достигли нашей цели. Ди Мария покидает нас, но с еще одним кубком. Ветераны, такие как Анхель, Отаменди и я, пережили это с особым волнением вместе с другими партнерами, которые уже провели несколько турниров и добавили свой опыт, а также с молодой командой, которая выкладывается на полную в каждой игре.

Мы команда и семья. Спасибо всем, кто нас поддерживал, у этой сборной есть не только настоящее, но и большое будущее. Вперед, Аргентина!» – написал Месси на своей странице в социальной сети.