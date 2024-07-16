Франция обратится в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины

Федерация французского футбола подаст заявление в ФИФА по поводу расистского поведения игроков сборной Аргентины. Также она направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.

Во время празднования победы в финале Кубке Америки над Колумбией (1:0), игроки сборной Аргентины спели расистскую кричалку, в которой затрагивали происхождение родителей французских игроков.

Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.