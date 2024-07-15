Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия стартовал с 80-минутной задержкой из-за беспорядков

Организаторы Кубка Америки приняли решение отложить старт финального поединка Кубка Америки -2024 между Колумбией и Аргентиной.

В эти минуты проходит финальная игра Кубка Америки, проходящего в США, между Аргентиной и Колумбией (0:0, идет первый тайм). Стартовый свисток был дан в 4:20 по московскому времени. Игру задержали на 80 минут из-за беспорядков.