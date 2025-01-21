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    • Медведев охарактеризовал новичка «Зенита» Энрике: «Он обошел Месси»

    Медведев охарактеризовал новичка «Зенита» Энрике: «Он обошел Месси»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил новичка команды Луиса Энрике.

    «Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошeл в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в МЛС.

    Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», – сказал Медведев.

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии (33)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737449960
    Пока ещё кот в мешке, Месси играл с Луисом Суаресом Эль Пистолеро; хорошо бы ФКГазпромФламенка сыграл товарняк с Интером
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    andr45
    1737451441
    17-летний Педро дос Сантос переходит в Санкт-Петербург за 9 млн евро — и это просто гениальная сделка от менеджмента сине-бело-голубых. Они за гроши взяли талант, за которым пристально следили многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон». Сделка по Педро — абсолютная победа «Zenitе». И не только с финансовой точки зрения. Игрок в свои 17 лет считается суперталантом. Педро — атакующий универсал. Бьет и отдает передачи с обеих ног. Дриблинг, ободка, видение поля — все на высоте. В Бразилии уже говорят о том, что этот парнишка способен стать большим талантом, чем Малком. СПРАВОЧНО Из 18 туров текущего сезона в стартовый состав он попадал 9 раз и 9 раз его меняли.
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    Taps
    1737452243
    Интересно, он лучше Соболя ?
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    Номэд
    1737453714
    Гендир вшивых очень глуп, сравнивая старикана месси и 23х летнего ни.гера.
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    Foxitkuban
    1737455622
    Ощущение, что он не оценил новичка, а попытался заранее оправдаться.
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    grb651
    1737457619
    В европе этот перец уже был ни кого там не заинтересовал показатели так себе ниже среднего были и убежал обратно туда где много обезьян) Там надо еще учесть что тамошние торгаши люди ушлые и впарить за дорого они умеют ну а то что у медведева на лице старческая дименция нарисована это факт!))
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    anatolich72
    1737459302
    Ну взяли бы Месси подешевле.
    Ответить
    aaaaahhhh
    1737460462
    он обошел Месси стороной:)))
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    erybov1965
    1737462307
    Ну, значит "Золотой мяч" в этом году возьмет.
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1737466917
    Пришел и сразу Требл возьмет ! Это Зенит вам а не какая то там бородатая КБ !
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