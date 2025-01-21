Медведев охарактеризовал новичка «Зенита» Энрике: «Он обошел Месси»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил новичка команды Луиса Энрике.
«Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошeл в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в МЛС.
Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», – сказал Медведев.
- Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
- «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
- «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.