Медведев охарактеризовал новичка «Зенита» Энрике: «Он обошел Месси»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил новичка команды Луиса Энрике.

«Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошeл в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в МЛС.

Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», – сказал Медведев.