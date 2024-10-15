16 октября на стадионе «Эстадио Омнилифе» состоится товарищеский матч между сборными Мексики и США. Обе команды будут стремиться показать хороший результат, чтобы усилить свои позиции в преддверии более серьeзных турниров.

Мексика

Сборная Мексики не проигрывает в трeх последних матчах в рамках товарищеских встреч. В последней игре против Канады мексиканцы сыграли вничью 0:0, что подтверждает их высокую организацию в обороне. За последние пять матчей Мексика забила 4 гола и пропустила всего 1, что свидетельствует о сильной защите. Среднее количество пропущенных голов составляет 0,20 за игру, что делает их одной из самых организованных команд в обороне. Также стоит отметить, что Мексика не пропускает в трeх последних матчах подряд.

Последние матчи Мексики:

Мексика 0:0 Канада

Мексика 3:0 Новая Зеландия

Мексика 0:0 Эквадор

Венесуэла 1:0 Мексика

Мексика 1:0 Ямайка

США

Сборная США в последнем матче обыграла Панаму со счeтом 2:0, что говорит о стабильности в атаке. США забивает в каждом из последних пяти матчей в рамках товарищеских встреч. В этих играх команда забила 5 голов и пропустила 6, что подчeркивает некоторые проблемы в обороне. Среднее количество пропущенных голов составляет 1,20 за матч. Атака США показывает результативность, но оборонительная линия всe ещe нуждается в улучшении.

Последние матчи США:

США 2:0 Панама

США 1:1 Новая Зеландия

США 1:2 Канада

США 0:1 Уругвай

Панама 2:1 США

Личные встречи

20.04.2023: США 1:1 Мексика

25.03.2022: Мексика 0:0 США

13.11.2021: США 2:0 Мексика

02.08.2021: США 1:0 Мексика

07.09.2019: США 0:3 Мексика

Мексика имеет преимущество в домашних встречах против США, не проигрывая в шести из восьми последних матчей. Тем не менее, США удавалось не проигрывать в 11 из 12 последних встреч в рамках товарищеских матчей, что говорит о высоком уровне конкуренции и напряжeнности в играх между этими сборными.

Статистика

Мексика:

Забивает в среднем: 0,80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0,20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

США:

Забивает в среднем: 1,00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1,20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч Мексика – США

Учитывая текущую форму команд и их результаты в последних встречах, можно ожидать, что матч будет упорным и с минимальным количеством голов. Мексика демонстрирует уверенную оборону, а США имеет проблемы в защите, что может сыграть на руку хозяевам. Тем не менее, США имеет опыт успешных встреч с Мексикой и вполне способна оказать сопротивление.

Рекомендации для ставок:

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.20

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счeт

С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендация: 1:1 за 6.50.