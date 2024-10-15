16 октября на стадионе «Эстадио Омнилифе» состоится товарищеский матч между сборными Мексики и США. Обе команды будут стремиться показать хороший результат, чтобы усилить свои позиции в преддверии более серьeзных турниров.
Мексика
Сборная Мексики не проигрывает в трeх последних матчах в рамках товарищеских встреч. В последней игре против Канады мексиканцы сыграли вничью 0:0, что подтверждает их высокую организацию в обороне. За последние пять матчей Мексика забила 4 гола и пропустила всего 1, что свидетельствует о сильной защите. Среднее количество пропущенных голов составляет 0,20 за игру, что делает их одной из самых организованных команд в обороне. Также стоит отметить, что Мексика не пропускает в трeх последних матчах подряд.
Последние матчи Мексики:
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Мексика 0:0 Канада
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Мексика 3:0 Новая Зеландия
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Мексика 0:0 Эквадор
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Венесуэла 1:0 Мексика
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Мексика 1:0 Ямайка
США
Сборная США в последнем матче обыграла Панаму со счeтом 2:0, что говорит о стабильности в атаке. США забивает в каждом из последних пяти матчей в рамках товарищеских встреч. В этих играх команда забила 5 голов и пропустила 6, что подчeркивает некоторые проблемы в обороне. Среднее количество пропущенных голов составляет 1,20 за матч. Атака США показывает результативность, но оборонительная линия всe ещe нуждается в улучшении.
Последние матчи США:
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США 2:0 Панама
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США 1:1 Новая Зеландия
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США 1:2 Канада
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США 0:1 Уругвай
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Панама 2:1 США
Личные встречи
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20.04.2023: США 1:1 Мексика
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25.03.2022: Мексика 0:0 США
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13.11.2021: США 2:0 Мексика
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02.08.2021: США 1:0 Мексика
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07.09.2019: США 0:3 Мексика
Мексика имеет преимущество в домашних встречах против США, не проигрывая в шести из восьми последних матчей. Тем не менее, США удавалось не проигрывать в 11 из 12 последних встреч в рамках товарищеских матчей, что говорит о высоком уровне конкуренции и напряжeнности в играх между этими сборными.
Статистика
Мексика:
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Забивает в среднем: 0,80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0,20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 4 гола
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Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
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2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
США:
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Забивает в среднем: 1,00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1,20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 5 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
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1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч Мексика – США
Учитывая текущую форму команд и их результаты в последних встречах, можно ожидать, что матч будет упорным и с минимальным количеством голов. Мексика демонстрирует уверенную оборону, а США имеет проблемы в защите, что может сыграть на руку хозяевам. Тем не менее, США имеет опыт успешных встреч с Мексикой и вполне способна оказать сопротивление.
Рекомендации для ставок:
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
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Ничья – коэффициент 3.20
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счeт
С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.
Рекомендация: 1:1 за 6.50.