Мостовой назвал условие для проведения матчей России с Бразилией и Аргентиной

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности проведения национальной командой товарищеских матчей с соперниками из Южной Америки в 2025 году.

«Матчи с Уругваем и Парагваем? Здорово! Если это произойдeт – это отлично! Кого ещe я бы хотел увидеть соперником сборной России в следующем году? Мне трудно ответить на этот вопрос. Нам сейчас не приходится выбирать соперников.

Например, Бразилия или Аргентина? Им что, делать нечего? Бразилия и Аргентина – это чемпионы мира. Как они приедут? Платить надо много. Уругвай? Уругвай серьeзная футбольная нация. Если приедут и договорятся – будет здорово», – сказал Мостовой.