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    • Мостовой назвал условие для проведения матчей России с Бразилией и Аргентиной

    Мостовой назвал условие для проведения матчей России с Бразилией и Аргентиной

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности проведения национальной командой товарищеских матчей с соперниками из Южной Америки в 2025 году.

    «Матчи с Уругваем и Парагваем? Здорово! Если это произойдeт – это отлично! Кого ещe я бы хотел увидеть соперником сборной России в следующем году? Мне трудно ответить на этот вопрос. Нам сейчас не приходится выбирать соперников.

    Например, Бразилия или Аргентина? Им что, делать нечего? Бразилия и Аргентина – это чемпионы мира. Как они приедут? Платить надо много. Уругвай? Уругвай серьeзная футбольная нация. Если приедут и договорятся – будет здорово», – сказал Мостовой.

    • Уругвай был последним соперником сборной России из Южной Америки. Матч прошел на ЧМ-2018 и уругвайцы победили в нем со счетом 3:0.
    • Сборные из Южной Америки будут проводить отборочные матчи ЧМ-2026 во время окон ФИФА для игр сборных в марте, июне и сентябре 2025 года. Они будут свободным в октябре и ноябре.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.01.2025 19:16
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    Комментарии (2)
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    Александр.Т.
    1735748630
    Ну тогда какого фига он ноет что играем со слабыми соперниками если сам говорит что сильные команды к нам не едут
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