Мостовой назвал условие для проведения матчей России с Бразилией и Аргентиной

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности проведения национальной командой товарищеских матчей с соперниками из Южной Америки в 2025 году.
«Матчи с Уругваем и Парагваем? Здорово! Если это произойдeт – это отлично! Кого ещe я бы хотел увидеть соперником сборной России в следующем году? Мне трудно ответить на этот вопрос. Нам сейчас не приходится выбирать соперников.
Например, Бразилия или Аргентина? Им что, делать нечего? Бразилия и Аргентина – это чемпионы мира. Как они приедут? Платить надо много. Уругвай? Уругвай серьeзная футбольная нация. Если приедут и договорятся – будет здорово», – сказал Мостовой.
- Уругвай был последним соперником сборной России из Южной Америки. Матч прошел на ЧМ-2018 и уругвайцы победили в нем со счетом 3:0.
- Сборные из Южной Америки будут проводить отборочные матчи ЧМ-2026 во время окон ФИФА для игр сборных в марте, июне и сентябре 2025 года. Они будут свободным в октябре и ноябре.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.