Стало известно о стратегии РФС, по которой Россия сыграет в отборе ЧМ-2030

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, то Российский футбольный союз проработал стратегию, согласно которой национальная команда может принять участие в отборе чемпионата мира-2030.

«Здесь самое главное нашим сборным сохранять форму и соревновательную практику. Такое поручение президент нам дал. Российский футбольный союз проработал стратегию, по которой они ставят себе цель – участие нашей сборной в чемпионате мира по футболу в 2030 году.

Для этого в отборах они должны начать участвовать в 2028-м. Мне кажется, что это может произойти раньше», – сказал Чернышенко.