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    • Стало известно о стратегии РФС, по которой Россия сыграет в отборе ЧМ-2030

    Стало известно о стратегии РФС, по которой Россия сыграет в отборе ЧМ-2030

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, то Российский футбольный союз проработал стратегию, согласно которой национальная команда может принять участие в отборе чемпионата мира-2030.

    «Здесь самое главное нашим сборным сохранять форму и соревновательную практику. Такое поручение президент нам дал. Российский футбольный союз проработал стратегию, по которой они ставят себе цель – участие нашей сборной в чемпионате мира по футболу в 2030 году.

    Для этого в отборах они должны начать участвовать в 2028-м. Мне кажется, что это может произойти раньше», – сказал Чернышенко.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Сборная России была отстранена от стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 и игр Лиги наций-2022/23. Она не была допущена к отбору Евро-2024 и Лиге наций-2024/25, не участвовала в жеребьевке отбора ЧМ-2026.

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    Источник: РИА «Новости»

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    Комментарии (4)
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    aldo conte
    1735029161
    В советские времена наша сборная чаще попадала на ЧМ , чем не попадала. Всегда, насколько помню, разговоры шли не о призовых местах, а о том, что хорошо бы выйти из группы, ну а дальше, как повезёт, какие соперники достанутся в играх на вылет. После 1991 г. наши амбиции уменьшились, но по-прежнему выход из группы считался нормальным (хорошим) достижением, но в дальнейшем с каждым новым чемпионатом, проходить отбор становилось всё сложнее и сложнее и уже самое участие в ЧМ воспринималось чуть не как достижение. И вот наконец мы дожили до того дня, когда участие в отборочных играх - это радость для болельщиков и футболистов. Как говорится, приехали. Возникает вопрос, как мы дошли до жизни такой, кто виноват и что делать?
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    FRZZ
    1735029549
    Это спорный вопрос, допустят ли Россию к отбору ЧМ-2030. Если "обнуление" будет продолжаться, то вряд ли.
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    LB
    1735029617
    с такой стратегией и чм-34 не светит
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