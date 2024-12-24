Стало известно о стратегии РФС, по которой Россия сыграет в отборе ЧМ-2030

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, то Российский футбольный союз проработал стратегию, согласно которой национальная команда может принять участие в отборе чемпионата мира-2030.
«Здесь самое главное нашим сборным сохранять форму и соревновательную практику. Такое поручение президент нам дал. Российский футбольный союз проработал стратегию, по которой они ставят себе цель – участие нашей сборной в чемпионате мира по футболу в 2030 году.
Для этого в отборах они должны начать участвовать в 2028-м. Мне кажется, что это может произойти раньше», – сказал Чернышенко.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- Сборная России была отстранена от стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 и игр Лиги наций-2022/23. Она не была допущена к отбору Евро-2024 и Лиге наций-2024/25, не участвовала в жеребьевке отбора ЧМ-2026.