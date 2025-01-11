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    • Стало известно, почему «Торино» пока не хочет отпускать Илича в «Спартак»

    Стало известно, почему «Торино» пока не хочет отпускать Илича в «Спартак»

    В «Торино» не хотят расставаться с полузащитником Иваном Иличем зимой. По данным «Евро-Футбол.Ру», туринцы допускают, что в это трансферное окно команду могут покинуть другие хавбеки Карол Линетти и Самэуле Риччи, поэтому не готовы отпускать серба.

    Переговоры по 23-летнему сербу Иличу возможны только после закрытия трансферного окна в Италии 3 февраля, если «Торино» подпишет Чезаре Касадеи из «Челси» и сохранит Линетти и Риччи.

    Сообщалось, что итальянский клуб может запросить у «Спартака» за Илича порядка 25 миллионов евро.

    • В этом сезоне серб провел 13 матчей за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро.
    • В России трансферное окно будет открыто с 23 января по 20 февраля.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    11.01.2025 17:56
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    Комментарии (11)
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    subbotaspartak
    1736607604
    Деньги мне пофиг, зато в чемпионате к ЛенинУ (и) добавится ИлЬич
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    А-мне-по х-Я-Был-Пьян
    1736608795
    Попортят парня в свинарне.
    Ответить
    ...уефан
    1736609346
    ...мне интересно , те, кто это разгоняет, на какой позиции его видят на постоянной основе, потому что за такие деньги, явно не в ротацию, якобы, берут? А про лимит легов не забыли?...
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    alefreddy
    1736611878
    много запросили Барко сильнее
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    oyabun
    1736613330
    Зачем нам ещё один хавбек, да ещё и за огромные деньги? В то время как очень нужен форвард и правый защитник.
    Ответить
    val69
    1736615147
    А, не пошли бы они со своим иличем.. Отдайте его в помойку за 25..там всë сожрут...
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