Стало известно, почему «Торино» пока не хочет отпускать Илича в «Спартак»

В «Торино» не хотят расставаться с полузащитником Иваном Иличем зимой. По данным «Евро-Футбол.Ру», туринцы допускают, что в это трансферное окно команду могут покинуть другие хавбеки Карол Линетти и Самэуле Риччи, поэтому не готовы отпускать серба.

Переговоры по 23-летнему сербу Иличу возможны только после закрытия трансферного окна в Италии 3 февраля, если «Торино» подпишет Чезаре Касадеи из «Челси» и сохранит Линетти и Риччи.

Сообщалось, что итальянский клуб может запросить у «Спартака» за Илича порядка 25 миллионов евро.