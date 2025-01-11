Стало известно, почему «Торино» пока не хочет отпускать Илича в «Спартак»

В «Торино» не хотят расставаться с полузащитником Иваном Иличем зимой. По данным «Евро-Футбол.Ру», туринцы допускают, что в это трансферное окно команду могут покинуть другие хавбеки Карол Линетти и Самэуле Риччи, поэтому не готовы отпускать серба.
Переговоры по 23-летнему сербу Иличу возможны только после закрытия трансферного окна в Италии 3 февраля, если «Торино» подпишет Чезаре Касадеи из «Челси» и сохранит Линетти и Риччи.
Сообщалось, что итальянский клуб может запросить у «Спартака» за Илича порядка 25 миллионов евро.
- В этом сезоне серб провел 13 матчей за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро.
- В России трансферное окно будет открыто с 23 января по 20 февраля.