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    • Мостовой – о будущем российского футбола: «Какой футбол, если будем играть с Брунеем?!»

    Мостовой – о будущем российского футбола: «Какой футбол, если будем играть с Брунеем?!»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, что будет с отечественным футболом в наступающем году.

    «Что будет с нашим футболом в следующем году? Про это даже говорить не хочу, потому что какой футбол, если будем играть с Брунеем?!

    Монголия осталась только и какие-нибудь Сейшельские острова. Будем рекорды ставить, как сейчас хватаются. Если будем с этими командами играть, то, конечно, все будет здорово, ха-ха. Тогда и в рейтинге ФИФА будем на первых трех местах. Но это же тоже смешно – глупости говорить.

    А вообще, следующий год начнется с того, что интрига жива и пять команд претендуют на чемпионство, а это здорово. Жаль, что сезон прервался, а то «Спартак» мог бы на первом месте идти. Но сказать, кто будет чемпионом в итоге, трудно.

    Еще месяц назад все говорили, что «Зенит» выиграет титул, а потом и «Спартак» вернулся. Главное, что интрига будет жива», – сказал Мостовой.

    • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками. У «Зенита» столько же баллов. «Спартак» идет 3-м с 37 очками.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Сборная России победила Бруней в товарищеской встрече в ноябре со счетом 11:0. Это самая крупная победа в истории советской и российской национальной команды без учета неофициального матча СССР с Австралией (15:1) в 1956 году.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    11.12.2024 09:42
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    Комментарии (4)
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    andr45
    1733905961
    САЛИХОВА 22.08.2022. «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.»
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    alp
    1733906073
    а как же футбол во временя СССР?
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    VVM1964
    1733908395
    Главное с Сирией успели сыграть ! )... Так что откладывать в долгий ящик не стоит, а то мало ли что ...
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    sined1951
    1733928498
    Такие матчи играются по полическим мотивам, а не с целью повышения мастерства. И не надо по этому поводу бесконечно выть. Эти матчи вообще лучше не как не комментировать.
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