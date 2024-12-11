Мостовой – о будущем российского футбола: «Какой футбол, если будем играть с Брунеем?!»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, что будет с отечественным футболом в наступающем году.

«Что будет с нашим футболом в следующем году? Про это даже говорить не хочу, потому что какой футбол, если будем играть с Брунеем?!

Монголия осталась только и какие-нибудь Сейшельские острова. Будем рекорды ставить, как сейчас хватаются. Если будем с этими командами играть, то, конечно, все будет здорово, ха-ха. Тогда и в рейтинге ФИФА будем на первых трех местах. Но это же тоже смешно – глупости говорить.

А вообще, следующий год начнется с того, что интрига жива и пять команд претендуют на чемпионство, а это здорово. Жаль, что сезон прервался, а то «Спартак» мог бы на первом месте идти. Но сказать, кто будет чемпионом в итоге, трудно.

Еще месяц назад все говорили, что «Зенит» выиграет титул, а потом и «Спартак» вернулся. Главное, что интрига будет жива», – сказал Мостовой.

После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками. У «Зенита» столько же баллов. «Спартак» идет 3-м с 37 очками.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

Сборная России победила Бруней в товарищеской встрече в ноябре со счетом 11:0. Это самая крупная победа в истории советской и российской национальной команды без учета неофициального матча СССР с Австралией (15:1) в 1956 году.

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