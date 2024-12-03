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    • Смолов – о матче сборных России и Медиалиги: «Полный булщит»

    Смолов – о матче сборных России и Медиалиги: «Полный булщит»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался об идее проведения матча сборных России и Медиалиги.

    «Раздувается тема, что сборная России потенциально могла бы сыграть со сборной Медиалиги.

    Я считаю, что это полный булщит. Это никак не должно соприкасаться с официальной сборной России по футболу. И вообще как-то упоминаться в одном предложении.

    Они должны заниматься своими делами, дай бог им здоровья, молодцы, кайфуют», – сказал Смолов.

    • В октябре сборная России не смогла провести товарищеский матч с Пакистаном из-за отказа соперника. В ноябре национальная команда встретилась с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.

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    Источник: Спортс''

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    03.12.2024 16:28
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    Комментарии (4)
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    Каратель помойников
    1733233966
    Федя,ну камон,с Брунеем же играли)
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    Цугундeр
    1733234217
    Булщит..это "панёнка" в ненужный момент и беготня по клубам в нужный.. Федрило..
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    The only one
    1733238384
    Это никак не должно соприкасаться с официальной сборной России по футболу. И вообще как-то упоминаться в одном предложении.- вот тут он абсолютно прав.
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