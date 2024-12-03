Смолов – о матче сборных России и Медиалиги: «Полный булщит»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался об идее проведения матча сборных России и Медиалиги.

«Раздувается тема, что сборная России потенциально могла бы сыграть со сборной Медиалиги.

Я считаю, что это полный булщит. Это никак не должно соприкасаться с официальной сборной России по футболу. И вообще как-то упоминаться в одном предложении.

Они должны заниматься своими делами, дай бог им здоровья, молодцы, кайфуют», – сказал Смолов.