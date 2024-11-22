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    • Президент РФС заявил, что Россия без проблем выйдет из группы на Евро

    Президент РФС заявил, что Россия без проблем выйдет из группы на Евро

    Президент РФС Александр Дюков сказал, как сборная России могла бы выступить на Евро.

    – Как наша сборная выступила бы на чемпионате Европы?

    – Вижу, что у этой команды высокий потенциал. У нас есть еще игроки, которых Валерий Георгиевич может вызвать – Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев. Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет.

    • Россия выиграла последние шесть товарищеских матчей с общим счетом 34:0.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных междунродных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии (12)
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    baggio80
    1732264548
    Мели емеля твоя неделя )))
    Ответить
    NewLife
    1732265616
    Оптимист не тот, кто первым кричит "ура", а тот, кто последним говорит 3,14здец))))
    Ответить
    qwertyйцукен
    1732265919
    Уверен, рано или поздно так и будет.==== Ага. На Евро 2044. Гы гы
    Ответить
    Тинез Розоп
    1732267163
    Если в группу попадём к Брунею , Вьетнаму и Сирией. Забыли добавить...
    Ответить
    Давид59
    1732270736
    Если бы у бабки были...
    Ответить
    subbotaspartak
    1732270797
    ...Уверен, рано или поздно так и будет...- Какой конкретный у нас президент РФС...
    Ответить
    k611
    1732272716
    Сейчас можно говорить всё что угодно, ведь мы там не играем. А вообще как говорится гладко было на бумаге да забыли про овраги.
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    Литейный 4 (returned)
    1732274178
    Будем предсказывать лет эдак через 5, когда покончим с бандеровским режимом, когда Зелепупик обкокаинется на чужбине, в вернувшейся Российской Одессе будет российский Черноморец, а в Донецке российский Шахтёр. И гейропа будет просить пощады у России. Гыгыгы
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    Айболид
    1732274612
    У "ссукина" сегодня выходной что-ли ? Или телефон у кого-то подрезал ? Только развернутся ему негде , новостей с политическим уклоном не дають ))))
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    andr45
    1732276638
    Дюков он и в РФС Люков
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