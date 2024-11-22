Президент РФС заявил, что Россия без проблем выйдет из группы на Евро

Президент РФС Александр Дюков сказал, как сборная России могла бы выступить на Евро.

– Как наша сборная выступила бы на чемпионате Европы?

– Вижу, что у этой команды высокий потенциал. У нас есть еще игроки, которых Валерий Георгиевич может вызвать – Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев. Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет.

Россия выиграла последние шесть товарищеских матчей с общим счетом 34:0.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных междунродных турниров с февраля 2022 года.

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