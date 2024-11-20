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    • Генсек РФС считает, что у России есть шансы сыграть на Евро-2028

    Генсек РФС считает, что у России есть шансы сыграть на Евро-2028

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что сборная России имеет больше шансов на попадание на чемпионат Европы-2028, чем на чемпионат мира-2026.

    «Мы считаем, что шансы попасть на чемпионат Европы в 2028 году больше, чем на чемпионат мира в Америке. Ситуация меняется: количество стран, выступающих против отстранения сборной России, увеличивается. Несмотря на то, что чемпионат Европы будет проходить в Англии и Ирландии, есть шансы попасть.

    Какие страны против России? Могу сказать так: от 60 до 70 процентов стран выступают за возвращение сборной России к официальным турнирам», – сказал Митрофанов.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а также два последних розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2024 13:40
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    Комментарии (4)
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    baggio80
    1732103862
    Да кто же спорит фифа на пк у всех есть шанс ))))
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    Spartak_forv@
    1732104808
    60-70% процентов стран плевать,выступает Россия на международных турнирах или нет
    Ответить
    Давид59
    1732106752
    Это очень похоже на историю, как Ходжа Насреддин обещал эмиру научить ишака говорить.
    Ответить
    FRZZ
    1732111012
    Если обнуление так и будет продолжаться, то вряд ли.
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