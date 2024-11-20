Генсек РФС считает, что у России есть шансы сыграть на Евро-2028

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что сборная России имеет больше шансов на попадание на чемпионат Европы-2028, чем на чемпионат мира-2026.

«Мы считаем, что шансы попасть на чемпионат Европы в 2028 году больше, чем на чемпионат мира в Америке. Ситуация меняется: количество стран, выступающих против отстранения сборной России, увеличивается. Несмотря на то, что чемпионат Европы будет проходить в Англии и Ирландии, есть шансы попасть.

Какие страны против России? Могу сказать так: от 60 до 70 процентов стран выступают за возвращение сборной России к официальным турнирам», – сказал Митрофанов.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а также два последних розыгрыша Лиги наций.

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