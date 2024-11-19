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    • Круговой – об игроках сборной Сирии: «Больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные есть»

    Круговой – об игроках сборной Сирии: «Больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные есть»

    Защитник сборной России Данил Круговой по ходу товарищеского матча с Сирией (4:0) выразил мнение об игроках соперника.

    «Взяли под контроль игру с начала матча, создаем очень много моментов, в этом плане повторяется матч с Брунеем. Но здесь ребята больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные есть [смеется]. А у Брунея у всех пластиковые были», – сказал Круговой.

    • В пятницу Россия победила Бруней со счетом 11:0.
    • Подопечные Валерия Карпина выиграли последние шесть матчей с общим счетом 34:0.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2024 21:49
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1732042760
    Круговой может тебе не в футбол играть, а в журналисты
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    momwig_
    1732049377
    Так ты ещё и тупой ©
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