Медведев оценил необходимость матчей России с Брунеем и Сирией

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ноябрьских матчах сборной России с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

«Соглашусь с Валерием Карпиным. На главный вопрос, нужна ли сборная в такой ситуации и с такими соперниками, Карпин ответил совершенно правильно.

Десятки тысяч болельщиков приходили на стадион, не глядя на рейтинг Брунея или Сирии. Гордость за свою страну и за свою команду, которую дают футболисты, ничем не заменить», – сказал Медведев.

Игру Россия – Бруней в Краснодаре по официальным данным посетили 26 865 зрителей, встречу Россия – Сирия в Волгограде – 35 628 зрителей.

Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Сирия – 93-е, Россия – 34-е.

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