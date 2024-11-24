Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Медведев оценил необходимость матчей России с Брунеем и Сирией

    Медведев оценил необходимость матчей России с Брунеем и Сирией

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ноябрьских матчах сборной России с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

    «Соглашусь с Валерием Карпиным. На главный вопрос, нужна ли сборная в такой ситуации и с такими соперниками, Карпин ответил совершенно правильно.

    Десятки тысяч болельщиков приходили на стадион, не глядя на рейтинг Брунея или Сирии. Гордость за свою страну и за свою команду, которую дают футболисты, ничем не заменить», – сказал Медведев.

    • Игру Россия – Бруней в Краснодаре по официальным данным посетили 26 865 зрителей, встречу Россия – Сирия в Волгограде – 35 628 зрителей.
    • Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Сирия – 93-е, Россия – 34-е.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Агент Дугласа Сантоса сказал, от кого зависит вызов игрока в сборную России 5
    Алексей Миранчук назвал желаемого соперника для сборной России
    Президент УЕФА может посетить матч сборной России в 2025 году 2
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    рылы
    1732460937
    ну краснодарцы явно пришли чисто потроллить, набили арену целиком на аж сам великий бруней) а потом эти брунейцы бухнули в клубах и разбежались по краснодару, как зулусы по тарасофке - поди их поймай, да выдвори на родину. чую, не всех ещё переловили)
    Ответить
    erybov1965
    1732466739
    Конечно руководству Зенита нужны любые матчи сборной,даже со сборной ЖКХ.Ведь у них в сборной мало игроков,а в команде играют в основе в основном легионеры.Все в зачет для победы в чемпионате.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 