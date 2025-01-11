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    • Ловчев назвал единственного вратаря в РПЛ, который может усилить «Спартак»

    Ловчев назвал единственного вратаря в РПЛ, который может усилить «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно-белым стоит отпустить вратаря Александра Селихова, который хочет покинуть команду.

    – Появилась информация, что «Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым уже зимой. Как вы считаете, его нужно отпустить уже сейчас?

    – Наверное, да. Это опять к вопросу о том, что «Спартаку» нужен очень сильный вратарь. Вот они подписали однажды Свинова, сейчас он в «Балтике», был Песьяков, который после ушел в «Ростов», а сейчас играет в «Крыльях». «Спартак» пока подписывает средних вратарей, им нужен не опытный, а хотя бы хороший вратарь.

    – А кто из вратарей РПЛ усилил бы «Спартак»?

    Это Игорь Акинфеев, других сильных вратарей просто нет. Да, в «Химках» и подобных клубах у вратарей много работы, они выручают, а после уходят в топ‑клубы и проваливаются. После Акинфеева я бы назвал Сафонова, но он уехал играть в «ПСЖ».

    • В нынешнем сезоне 30‑летний Селихов провел за «Спартак» 8 матчей, в которых пропустил 7 мячей.
    • 38‑летний Акинфеев в 17 встречах за ЦСКА пропустил 14 голов в текущем сезоне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.01.2025 20:05
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    Комментарии (12)
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    ScarlettOgusania
    1736616917
    совсем крыша у Серафимыча прохудилась, Конифею в 38 пора уже карьеру заканчивать, и от морковки в конюшне его не оттащить...)
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    Fju-2
    1736617941
    "им нужен не опытный ... Это Игорь Акинфеев"
    Ответить
    ...уефан
    1736618306
    ...лучше б, я этого не читал! Теперь, хер засну, за здоровье Серафимыча переживать буду...
    Ответить
    Гор--google
    1736618686
    Вот так выглядит деменция.Нужно срочно отдохнуть деду.
    Ответить
    Таврида
    1736618753
    Конифей уже мячей не ловит, провожает взглядом. Торопа в основу, Помазуна КБ продать.
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736618787
    Конифей в Спартак. Пацталом. Гыгыгы
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    serhio80
    1736620684
    Совсем дед умом тронулся)
    Ответить
    шахта Заполярная
    1736621925
    Уехал цирк, жаль Ловчева забыли.
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    =Cпартак=
    1736649334
    Акинфееву скоро 40 лет какое уже с него усиление.есть Добня уже такой
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