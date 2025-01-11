Ловчев назвал единственного вратаря в РПЛ, который может усилить «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно-белым стоит отпустить вратаря Александра Селихова, который хочет покинуть команду.

– Появилась информация, что «Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым уже зимой. Как вы считаете, его нужно отпустить уже сейчас?

– Наверное, да. Это опять к вопросу о том, что «Спартаку» нужен очень сильный вратарь. Вот они подписали однажды Свинова, сейчас он в «Балтике», был Песьяков, который после ушел в «Ростов», а сейчас играет в «Крыльях». «Спартак» пока подписывает средних вратарей, им нужен не опытный, а хотя бы хороший вратарь.

– А кто из вратарей РПЛ усилил бы «Спартак»?

– Это Игорь Акинфеев, других сильных вратарей просто нет. Да, в «Химках» и подобных клубах у вратарей много работы, они выручают, а после уходят в топ‑клубы и проваливаются. После Акинфеева я бы назвал Сафонова, но он уехал играть в «ПСЖ».