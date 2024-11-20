Бубнов проанализировал победу России над Сирией

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги товарищеского матча Россия – Сирия (4:0).

«Карпин говорил, что против Сирии не такая игра будет, как с Брунеем. Команда прилетела в Волгоград ещe 11 ноября и серьeзно готовилась. Но по тому, как сирийцы играли, создавалось впечатление, что у них просто была задача пропустить как можно меньше.

Более амбициозная задача – дойти до середины поля. Если дошeл, то хорошо, если перешeл, то очень хорошо. Если по воротам пробили – супер, а гол вообще чудо. И, кстати, два раза они могли забить, когда у нас паника в обороне была.

Но 4:0 выиграли, три гола на счету защитников. Самым активным был Осипенко: больше всех мячом владел, подключался к атакам. Самошников тоже обострял, правда особо не попадал, но голевые моменты были, даже забил мяч, после которого сам же смеялся.

Горшков много подключался, но ничего не сделал, подавал непонятно куда, бил по воробьям. Солдатенков, такое впечатление, что вообще мяча не касался. Просто бегал и всe.

В средней линии Глебов страховал Осипенко, когда тот шeл вперeд. Но, учитывая, что сирийцы к нам редко заглядывали на половину поля, практически ничего не делал. Батракова вообще видно не было, запомнился только ударами в небеса. Фомин голевую передачу случайно отдал.

Пиняев остро играл, но КПД у него ноль. Тюкавин бил по воротам, активно атаковал, но его слабо снабжали мячами, да ещe и Осипенко не дал пенальти пробить. Миранчук забил гол, а так всю игру видно не было, летел из Америки чeрти куда…

Максименко вообще на поле мог не выходить, чуть не замeрз. В концовке встречи один раз в него попали, а так всю игру простоял. Если же оценивать не отдельно по персоналиям, а в целом, то россияне имели подавляющее преимущество, очень много мячом владели. Слава богу выиграли, молодцы», – написал Бубнов.

Матч состоялся в Волгограде. Голами у россиян отметились Максим Осипенко (дважды), Илья Самошников и Алексей Миранчук.

15 ноября Россия обыграла Бруней (11:0) в Краснодаре.

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