Дюков высказался об организации матча России со сборной легионеров РПЛ

Президент РФС Александр Дюков на Исполкоме оценил возможность организации матча сборной России с командой легионеров российской Премьер-лиги.

– На хоккейном Кубке Первого канала играла сборная мира КХЛ. Так как у сборной России по футболу есть проблемы с соперниками, нет ли идеи в 2025 году собрать сборную мира РПЛ?

– Товарищеский матч, но с национальной сборной другой страны, дающий рейтинговые очки, это всe-таки другой путь. Если говорить о матчах с легионерами, это всe-таки шоу, выставочный матч. Поэтому для тренерского штаба сборной приоритетом является проведение матчей за рейтинговые очки и с национальными сборными других государств.