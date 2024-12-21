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    • Дюков высказался об организации матча России со сборной легионеров РПЛ

    Дюков высказался об организации матча России со сборной легионеров РПЛ

    Президент РФС Александр Дюков на Исполкоме оценил возможность организации матча сборной России с командой легионеров российской Премьер-лиги.

    – На хоккейном Кубке Первого канала играла сборная мира КХЛ. Так как у сборной России по футболу есть проблемы с соперниками, нет ли идеи в 2025 году собрать сборную мира РПЛ?

    – Товарищеский матч, но с национальной сборной другой страны, дающий рейтинговые очки, это всe-таки другой путь. Если говорить о матчах с легионерами, это всe-таки шоу, выставочный матч. Поэтому для тренерского штаба сборной приоритетом является проведение матчей за рейтинговые очки и с национальными сборными других государств.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • С тех пор сборная России провела игры с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.
    • По различным причинам сорвались встречи с Парагваем, Таиландом и Пакистаном.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 14:08
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1734783891
    "за рейтинговые очки " Вот что волнует чиновников, а не игра в футбол))
    Ответить
    zigbert
    1734784991
    Конечно такая игра будет намного привлекательней чем игра с Брунеем.
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    R_a_i_n
    1734785263
    Какие нафик очки? Кому они уже нужны?
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    erybov1965
    1734787268
    А еще ж,наверное какие-то выплаты,если не сейчас,то позже.
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