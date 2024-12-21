Дюков высказался об организации матча России со сборной легионеров РПЛ

Президент РФС Александр Дюков на Исполкоме оценил возможность организации матча сборной России с командой легионеров российской Премьер-лиги.
– На хоккейном Кубке Первого канала играла сборная мира КХЛ. Так как у сборной России по футболу есть проблемы с соперниками, нет ли идеи в 2025 году собрать сборную мира РПЛ?
– Товарищеский матч, но с национальной сборной другой страны, дающий рейтинговые очки, это всe-таки другой путь. Если говорить о матчах с легионерами, это всe-таки шоу, выставочный матч. Поэтому для тренерского штаба сборной приоритетом является проведение матчей за рейтинговые очки и с национальными сборными других государств.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- С тех пор сборная России провела игры с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.
- По различным причинам сорвались встречи с Парагваем, Таиландом и Пакистаном.