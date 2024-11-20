Генсек РФС рассказал, сколько зарабатывают футболисты в сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболистам сборной России перестали платить премиальные за матчи.

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются.

Футболисты сборной России получают стандартную сумму за вызов – и в женском футболе, и в молодежной сборной.

Эта сумма меньше 5 тысяч долларов? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма – она несопоставима с зарплатами футболистов», – сказал Митрофанов.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи.

В последних 6 встречах сборная России одержала победы с общим счетом 34:0.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE