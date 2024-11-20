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    • Мостовой – о соперниках сборной России: «Кто следующий? Скоро с нами будут отказываться играть»

    Мостовой – о соперниках сборной России: «Кто следующий? Скоро с нами будут отказываться играть»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о последних результатах национальной команды.

    «Ребята, кто следующий? Скоро с нами будут отказываться играть. Мы сейчас ищем соперников и просто их уничтожаем. Ну, конечно, футболистами их трудно назвать, но все равно.

    Вы не думайте, мы так можем отпугивать – другие сборные начнут отказываться. Скажут: «Ничего себе!» Обыграть Кубу, Таиланд, Вьетнам, Сирию, Бурунди, Бруней, Монголию! Так далеко нельзя, потому что действительно будут отказываться», – сказал Мостовой.

    • В ноябре Россия победила сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
    • Подопечные Валерия Карпина выиграли последние 6 товарищеских игр с общим счетом 34:0.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»

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    20.11.2024 09:20
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1732084212
    Ну подкинь кого-нибудь,по-царски,типа ваших Испаний и Мелкобританий,они ведь так и рвутся сыграть с нами.Ваши ребята,вы друг-друга любите взасос.
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    Cleaner
    1732089758
    Мостовой, ты БЕЗ ЦАРЯ в голове. Ты не заметил, что с нами уже ДАВНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ИГРАТЬ. Какой из тебя тренер, если ты очевидных вещей не замечаешь...(((
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