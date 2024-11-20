Мостовой – о соперниках сборной России: «Кто следующий? Скоро с нами будут отказываться играть»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о последних результатах национальной команды.

«Ребята, кто следующий? Скоро с нами будут отказываться играть. Мы сейчас ищем соперников и просто их уничтожаем. Ну, конечно, футболистами их трудно назвать, но все равно.

Вы не думайте, мы так можем отпугивать – другие сборные начнут отказываться. Скажут: «Ничего себе!» Обыграть Кубу, Таиланд, Вьетнам, Сирию, Бурунди, Бруней, Монголию! Так далеко нельзя, потому что действительно будут отказываться», – сказал Мостовой.

В ноябре Россия победила сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Подопечные Валерия Карпина выиграли последние 6 товарищеских игр с общим счетом 34:0.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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