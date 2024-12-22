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    • Пономарев – о снятии бана с России: «Свежо предание, но верится с трудом»

    Пономарев – о снятии бана с России: «Свежо предание, но верится с трудом»

    Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарeв скептически оценил шансы на скорое возвращение российских команд на официальные международные турниры.

    – Президент РФС Александр Дюков заявил, что ожидает возвращение сборной России и наших клубов к международным соревнованиям уже в 2025 году. Верите?

    – Нет. А с какого перепуга? Разве есть подвижки? Я их, увы, не вижу… Ну, на чем основано заявление Дюкова? Я прочитал его слова и не понял. Разве все санкции с нас сняли?

    – Нет.

    – Ну, вот я про то же. Помните, у нас был президентом РФС Фурсенко? Так вот он как-то заявил, что в 2018 году Россия станет чемпионом мира…

    – Смело.

    – Не то слово. Во всеуслышание заявил. Ему Анзор Кавазашвили вопрос задал: «Почему вы так считаете»? Фурсенко толком ничего не мог ответить. Да и что сказать-то…

    – В общем, Дюков вас тоже не убедил?

    – Не знаю… Я же вижу, что происходит. Хотя… Может, Дюков считает так: раз конькобежцев и фигуристов допустили до отбора на Олимпиаду, то и футболистов тоже пустят? Правда, в нейтральном статусе… Но я все равно не верю.

    Как можно разом взять и открыть нам все двери? Да нет, конечно. Нас без конца унижают и унижают… Без конца! Вы же читаете новости… Видите, что творится. Я бы хотел, чтобы сборную вернули. Но, как говорится, свежо предание, но верится с трудом.

    – А если сборной предложат вернуться в международные турниры в нейтральном статусе?

    – Да я бы согласился. Что поделать. Можно и без гимна и без флага. Ну ладно, пока так хотя бы. Тогда мы покажем, что существуем и тоже хоть на что-то способны. Пловцы вон сколько медалей завоевали. Молодцы, многим нос утерли. Ими можно гордиться! Американцы, правда, больше медалей взяли. Но это и не удивительно. У них всюду бассейны.

    – А можете прикинуть, какой сейчас примерно уровень у сборной России?

    – Низкий. А как он может повыситься, если мы играем с ребятами из Брунея? Как можно расти в таких условиях? Говорят, мы где-то на 35-м месте в рейтинге. Вот это наш уровень. Вам интересно смотреть игру с сирийцами? Мне нет.

    – И что делать?

    – Вопрос… Никто с нами не хочет играть. Китайцы и те сомневаются что-то. Остаются сербы, белорусы. Но у меня одна идея.

    – Какая?

    – В советское время такое практиковалось. Устроить турнир между первой сборной, второй сборной, сборной легионеров и молодежкой. Разве плохо? В «Лужниках» можно провести. Я бы сам пошел поглядеть. Интересно! Заруба между легионерами и нашими была бы страшная! А играть с аборигенами смысла не вижу.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Ранее президент РФС Александр Дюков выразил надежду, что бан будет снят в 2025 году.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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