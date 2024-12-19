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    Карпин высказался о целесообразности матча с Брунеем

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о пользе товарищеского матча с Брунеем (11:0), который прошел в Краснодаре в ноябре.

    – Некоторые считают, что такие матчи, как с Брунеем, лучше вообще не проводить. Вы так не считаете?

    – 100% я так не считаю. Да, соперник не самый сильный. Но почему никто не говорит так, когда идут отборочные матчи? Никто не говорит, что надо играть против Андорры, Сан‑Марино и еще каких‑то стран, но эти страны тоже участвуют в отборочных турнирах. Это, наверное, возможный уровень Брунея, плюс‑минус. Хотя Сан‑Марино находится даже ниже в рейтинге, чем Бруней.

    Сан‑Марино, наверное, посильнее, но рейтинг у них пониже, потому что играют против сильных команд в Европе, а не в Азии. Такие соперники тоже нужны, на них тоже нужно настраиваться, чтобы выиграть 11:0, как это случилось, хотя могло быть и больше. Если бы мы вышли на игру спустя рукава, думаю, 11:0 бы не было, было бы 6:0 или 7:0, но 11:0 – нет.

    • Сейчас Бруней занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, Сан-Марино – 210-е, Россия – 34-е.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии (4)
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    1734597588
    "На фаянсовых кошечках" тоже тренироваться можно.
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    Чистоспорт
    1734599587
    Мне представляется, что функционирование сборных, которые не допущены до официальных международных соревнований не имеет никакого полезного для спорта смысла.
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    Cleaner
    1734599993
    Лукавит Валера. Отказаться играть с Андоррой или Сан-марино в Еврокубках нельзя. Более того, те кому они попали в группу, находятся в более выигрышном положении, потому как это команды являются поставщиками очков. А вот намеренно искать себе в партнеры команды типа Брунея это уже совсем другое. Это уже про ОТМЫВ БАБЛА и ПОКАЗУХУ деятельности РФС...(((
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    grigoriewana
    1734605265
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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