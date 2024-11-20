Генсек РФС рассказал об оплате поездки сборной Сирии на матч в Волгоград

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов после товарищеского матча Россия – Сирия (4:0) рассказал, что организация оплачивала проезд гостям на игру.

«Я уже говорил, мы оплачивали переезд. Это нормальная практика. Коллеги готовы принять нас у себя. У нас есть выбор: либо потратить деньги и поехать играть в Сирию, Бруней или, например, во Вьетнам, либо пригласить коллег сюда», – сказал Митрофанов.

Матч состоялся в Волгограде. Голами у россиян отметились Максим Осипенко (дважды), Илья Самошников и Алексей Миранчук.

15 ноября Россия обыграла Бруней (11:0) в Краснодаре. Расходы гостей также оплачивала российская сторона.

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