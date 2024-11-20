Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Генсек РФС рассказал об оплате поездки сборной Сирии на матч в Волгоград

    Генсек РФС рассказал об оплате поездки сборной Сирии на матч в Волгоград

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов после товарищеского матча Россия – Сирия (4:0) рассказал, что организация оплачивала проезд гостям на игру.

    «Я уже говорил, мы оплачивали переезд. Это нормальная практика. Коллеги готовы принять нас у себя. У нас есть выбор: либо потратить деньги и поехать играть в Сирию, Бруней или, например, во Вьетнам, либо пригласить коллег сюда», – сказал Митрофанов.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Смородская назвала лучшего тренера для сборной России
    Дюков высказался о соперниках сборной России
    Реакция Губерниева на антиамериканские кричалки фанатов сборной Сирии: «Они обречены»
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2024 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1732088027
    А в России все проблемы решены, что оплачивается содержание всякого отребья?
    Ответить
    andr45
    1732088767
    "Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов" Зачем так уж официально? Будьте проще - Генеральный секретарь
    Ответить
    Cleaner
    1732089552
    Бабло БЮДЖЕТНОЕ, не из ЛИЧНОГО КАРМАНА генсека Митрофанова. Потому и сорит он деньгами не задумываясь...((((((((((((((((((((
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 