Мостовой – о матче России с Турцией: «Все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном товарищеском матче национальной команды против Турции.

«Возможная игра с Турцией? Отношусь положительно, это отлично! Это отлично в плане футбола. Хотелось бы ещe, чтобы это в Турции произошло. Было бы здорово сыграть на чужом поле с сильным соперником.

Главное, чтобы они не отказались с нами играть из-за результатов, как я уже в шутку говорил. Сейчас же все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили. Поэтому, многие команды могут отказаться и сказать: «Зачем нам?» Ха-ха.

Сильнее ли Турция Камеруна и Сербии, с которыми мы играли? Нет, ну матч с Сербией мы же видели все. Там на десятой минуте человека удалили ни за что. И все это сказали, причeм [смеeтся]. Поэтому, как сравнивать? Турция, конечно же, хорошая команда. Они же участники чемпионата Европы», – сказал Мостовой.