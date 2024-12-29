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    • Мостовой – о матче России с Турцией: «Все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили»

    Мостовой – о матче России с Турцией: «Все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном товарищеском матче национальной команды против Турции.

    «Возможная игра с Турцией? Отношусь положительно, это отлично! Это отлично в плане футбола. Хотелось бы ещe, чтобы это в Турции произошло. Было бы здорово сыграть на чужом поле с сильным соперником.

    Главное, чтобы они не отказались с нами играть из-за результатов, как я уже в шутку говорил. Сейчас же все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили. Поэтому, многие команды могут отказаться и сказать: «Зачем нам?» Ха-ха.

    Сильнее ли Турция Камеруна и Сербии, с которыми мы играли? Нет, ну матч с Сербией мы же видели все. Там на десятой минуте человека удалили ни за что. И все это сказали, причeм [смеeтся]. Поэтому, как сравнивать? Турция, конечно же, хорошая команда. Они же участники чемпионата Европы», – сказал Мостовой.

    • Ранее о возможности проведения матча России и Турции высказался министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
    • Сборная России выиграла 6 товарищеских матчей подряд с общим счетом 34:0, причем 5 из этих игр состоялись в 2024 году.
    • Национальная команда установила собственный рекорд самой крупной победы в ноябре, обыграв Бруней со счетом 11:0.

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    Источник: Metaratings.ru

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    29.12.2024 23:27
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1735536467
    Да, было бы неплохо. Но я сомневаюсь, что этот матч произойдет.
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    Городовой
    1735540623
    Шурик, ну что бы мы без тебя делали? На твоём фоне даже самые дохлые аналитики выглядят оракулами. Ради бога не умолкай!
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